Diputado Jhonathan Vega involucrado en un nuevo altercado en las oficinas de la Asamblea Nacional

Esta es la segunda vez que se registra un caso de violencia en la Asamblea Nacional en lo que va del 2025; primero fueron los diputados Betserai Richards y Jairo Salazar.

ciudad de panamá/La tarde de este lunes 15 de septiembre se conoció un nuevo caso de agresión en la Asamblea Nacional que involucra a un diputado y a un ciudadano que se encontraba realizando una visita en una de las oficinas del hemiciclo.

De acuerdo con la información que circuló en redes sociales, los involucrados fueron el diputado Jhonathan Vega y Pedro Rodríguez, un creador de contenido digital de Dolega, el mismo distrito que representa el legislador en Chiriquí.

"Yo, Pedro Rodríguez, denuncio ante el país la agresión física y verbal de la que fui objeto por parte del diputado **Jonathan Vega**, un hecho que no solo atenta contra mi integridad, sino contra el derecho de todos los ciudadanos a defender los bienes públicos", denunció en la red social.

Te puede interesar: Embalse de río Indio: ACP adjudicaría estudio de impacto ambiental en marzo de 2026

Rodríguez continúa afirmando que "durante la tarde de hoy me encontraba en la Asamblea Nacional realizando gestiones ciudadanas: entregando notas, buscando conversar con diputados y recorriendo las oficinas correspondientes, con el único propósito de impedir que **se nos arrebate el estadio de béisbol de Dolega**, un patrimonio de todos, que el diputado Vega pretende entregar a Pandeportes".

Seguidamente escribió: "En medio de estas gestiones, y tras no poder localizar al Secretario General de la Asamblea —quien también es de nuestro circuito—, fui sorprendido por el diputado **Jonathan Vega**, quien **me agredió físicamente y me amenazó de muerte**, diciéndome que atente a mi seguridad cada vez que salga y camine en mi propio distrito".

Quiero dejar claro que **me vi obligado a defenderme** ante su ataque. Este acto de violencia no solo es una ofensa personal, sino un **abuso de poder** que vulnera el derecho de todos los dolegueños a participar pacíficamente en la defensa de sus bienes públicos".

Frente a esto, Vega, escribió en la red social X: "Hoy se registró un incidente en las instalaciones de la Asamblea Nacional con una persona que no labora en esta institución, un momento de tensión que en ningún caso debió escalar. Reitero mi compromiso con el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica que deben prevalecer en todo espacio público".

Esta es la segunda vez que se registra un caso de violencia en la Asamblea Nacional en lo que va del 2025; primero fueron los diputados Betserai Richards y Jairo Salazar. La situación llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde se desestimó la denuncia presentada por Richards.