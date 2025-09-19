Diputados de la Comisión de Ambiente visitan planta de cemento en Caimitillo tras denuncias de posible contaminación

Se espera que en una semana la Comisión de Ambiente tenga un informe técnico sobre la visita a la planta, las explicaciones dadas por los trabajadores y si hay alguna medida que tomará la empresa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional se reunieron en la Junta Comunal en Caimitillo, con representantes de diferentes instituciones y residentes, además de visitar la planta de cemento, tras denuncias de afectaciones a la salud por una planta de cemento en el área.

La semana pasada la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional abrió un espacio de cortesía de sala para escuchar a moradores de Caimitillo, quienes denunciaron problemas de salud y afectaciones ambientales que atribuyen a la operación de cementeras ubicadas en la zona.

En el encuentro este viernes también participó personal del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente.

Los diputados recorrieron la planta para recibir información de los encargados y trabajadores.

Puedes leer: Caimitillo alza la voz en la Asamblea: moradores denuncian afectaciones de salud por contaminación

El diputado de Lenín Ulate, presidente de la Comisión de Ambiente, dijo que atendieron la solicitud de los moradores.

Por su parte, el representante de Caimitillo, Rodolfo Precilla, espera que la empresa tome una medida al respecto, se dé seguimiento y que los informes que se hagan lleguen a la Junta Comunal para informar a la ciudadanía.

El diputado del circuito 8-5 Jorge González indicó que en este corregimiento está el lago Alajuela y se debe inspeccionar el tema agua.

Se espera que en una semana la Comisión de Ambiente tenga un informe técnico sobre la visita a la planta, las explicaciones dadas por los trabajadores y si hay alguna medida que tomará la empresa.

Con información de Luis Jiménez