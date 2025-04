Diputados critican declaraciones de Mulino sobre la mina y la Universidad de Panamá

Panamá/Varios diputados de la Asamblea Nacional reaccionaron a las declaraciones del presidente José Raúl Mulino sobre la mina, la Universidad de Panamá y el voto de censura.

Uno de ellos fue el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, quien manifestó que el mandatario no puede hacer lo que quiera y que el tema de la mina debe someterse a consulta.

Cedeño reconoció que, si bien se puede explotar la mina con el Estado como administrador y otorgando un subcontrato a un tercero, solicita que se realice una consulta nacional, tal como lo establece la Ley 6 de 2002.

“No es porque el hueco —entre comillas— esté allí que usted puede hacer lo que a prudente hábito se le ocurra. Tiene que haber una consulta a la ciudadanía, un estudio de impacto ambiental y otras disposiciones (…) indistintamente de que usted no quiera enviar nada a la Asamblea”.

El presidente ha anunciado un cambio en la estrategia para el desarrollo del proyecto minero en el país. Ha dicho que, en lugar de un contrato o una ley, el Gobierno buscará establecer una asociación para la explotación de la mina ubicada en Donoso. Mulino enfatizó que “esa mina es de Panamá, no de más nadie”, y que “Panamá la explotará, si la decisión es explotarla como corresponda, con un operador que se encargue de lo técnico”.

Por su parte, y visiblemente molesta, la diputada independiente de la bancada de Vamos, Walkiria Chandler, indicó que la Universidad de Panamá ha brindado la oportunidad a muchos panameños de formarse profesionalmente, gracias a una matrícula y costos de alimentación accesibles.

“Universidades públicas y abiertas que le han dado la oportunidad a muchos panameños de formarnos y ser profesionales, como a mí, que el semestre en la Facultad de Derecho me costaba $26.50. Si no fuera por esa matrícula y un menú de $0.50, muchos panameños no seríamos profesionales. Las declaraciones son injustas e irrespetuosas y, desde esta curul, las condeno…”, dijo.

Días atrás, el mandatario, en una entrevista, cuestionó el papel actual de la Universidad de Panamá, afirmando que el campus “es todo menos una universidad” y lo describió como “una guarida”, en lugar de un centro de estudios superiores. Esto en el contexto de las protestas realizadas por estudiantes en una de las principales vías de la ciudad de Panamá.

En tanto, al diputada y jefa de la bancada de Vamos, Janine Prado cuestionó las declaraciones del Presidente, quien considera que el voto censura que impulsa Prado y otros diputados contra el canciller Javier Martínez-Acha es "político". En su cuenta de X, la diputada, entre otras cosas, escribió: "La reacción del presidente no sorprende, pero sí preocupa. Descalificar un mecanismo legítimo como el voto de censura solo demuestra su incomodidad ante la rendición de cuentas. La Constitución es clara: la Asamblea tiene el deber de fiscalizar y señalar cuando un funcionario actúa en contra del interés nacional. No fue un gesto político, fue un acto de defensa institucional".

La reacción del presidente no sorprende, pero sí preocupa‼️ Descalificar un mecanismo legítimo como el voto de censura solo demuestra su incomodidad ante la rendición de cuentas. La Constitución es clara: la Asamblea tiene el deber de fiscalizar y señalar cuando un funcionario… — janine (@janineprado06) April 24, 2025

Con información de Luis Alberto Jiménez.