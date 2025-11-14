Diputados revelan graves carencias en el Centro Femenino Los Algarrobos durante gira de fiscalización en Chiriquí

El informe técnico presentado por la diputada Alexandra Brenes evidencia hacinamiento, falta de agua potable, problemas eléctricos y deficiencias en atención médica y programas de reinserción.

Chiriqui/El Centro Femenino Los Algarrobos, ubicado en la provincia de Chiriquí, fue objeto de una gira de inspección legislativa en la que la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, diputada Alexandra Brenes, presentó un informe técnico ante las autoridades competentes, con el fin de buscar soluciones a los diversos problemas que enfrenta este centro penitenciario.

Durante la visita, realizada como parte de las labores de fiscalización, se dio a conocer un informe por parte de la junta directiva del penal, encabezada por Itzel Saldaña Abrego. Entre los principales hallazgos se destacó el grave hacinamiento, ya que, aunque el centro tiene capacidad para 45 mujeres, actualmente alberga 150 privadas de libertad.

La diputada Brenes señaló que, además del hacinamiento, las reclusas enfrentan falta de agua potable, problemas en el sistema eléctrico, deficiencias en la atención médica oportuna y limitados programas de reinserción social.

Según la parlamentaria, estas dificultades no solo afectan al Centro Femenino Los Algarrobos, sino que reflejan la realidad de otros centros penitenciarios del país. Por ello, destacó la importancia de realizar visitas de inspección en todo el sistema penitenciario para evaluar las condiciones de los reclusos.

Por su parte, el diputado Alexandre Moreno indicó que, a través del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (conades), podrían gestionarse apoyos para mejorar el abastecimiento de agua potable en el penal.

La diputada Ana María Poveda también se refirió a la situación de salud de las internas, quienes manifestaron enfrentar enfermedades crónicas como diabetes y VIH, lo cual consideró preocupante y motivo para fortalecer los recursos destinados a la atención médica.

Durante el recorrido, los diputados conversaron con las reclusas, quienes expusieron sus quejas, necesidades y solicitudes ante los legisladores.