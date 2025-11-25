Caja de Seguro Social busca solucionar el déficit de especialistas; 'no hay personal para atender la demanda', afirma Dino Mon

Luego de lo ocurrido ayer, lunes 24 de noviembre, en la Ciudad de la Salud, el director de la Caja de Seguro Social detalló en Noticias AM que ya se adelanta un plan para dedicar el 2026 a solucionar uno de los mayores problemas en el sistema de salud del país.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) continúa con las investigaciones para determinar qué ocurrió en el día de ayer cuando más de 2,800 personas colapsaron el atrio principal de la Ciudad de la Salud en busca de citas con alguna de las 24 especialidades que se atienden.

Aunque el informe preliminar de la institución determinó que lo que ocurrió fue la apertura no autorizada de agendas de citas para el año 2026, el director Dino Mon dijo este martes en Noticias AM que aún no se tienen los resultados de la investigación, pero se llegará hasta las últimas consecuencias para deslindar responsabilidades.

Este hecho fue calificado por la CSS como un "boicot", asegurando que todo equipo que haya habilitado citas sin permiso será sancionado.

"Aparentemente, lo que hubo es una acumulación de información desde el mes de octubre hasta ayer, en donde se citó a la gente boca a boca al atrio principal de la institución para venir a buscar citas, cuando realmente no se tenía organizado”, explicó Mon en horas de la mañana de este martes 25 de noviembre.

Le puede interesar: CSS investiga apertura no autorizada de agendas de citas para 2026 en la Ciudad de la Salud

“Cómo realmente se convoca a más de 2,800 personas en un atrio en un solo día, cuando normalmente se atiende a 400 personas”, es la pregunta que se hace la institución y a la que espera responder con las investigaciones internas que ya se adelantan, agregó Mon.

Detalló que en el día de ayer todos los que se presentaron recibieron en general citas y el personal se quedó hasta tarde, incluida su persona, quien se vio obligado a acudir para brindar respuestas a los desesperados usuarios.

Déficit de especialistas, ¿soluciones?

Ante la situación que se presentó ayer cuando se vio reflejada la gran necesidad y demanda de especialistas que existe en el país, Mon reconoció que "no tenemos la cantidad suficiente de especialistas por disciplina” y explicó que ya la institución trabaja en un proyecto en busca de soluciones.

“Las citas se están otorgando para 2026. Las citas dependen de la cantidad de gente que necesita una atención y de la cantidad de especialistas que tenemos”, indicó, al tiempo que indicó que el otorgamiento de citas "es uno de los grandes retos que tiene el sistema de salud de Panamá".

Gastroenterología, neurocirugía, neurología, ortopedia, pediatría, cardiología y otra gran cantidad de especialidades son de alta demanda en la Ciudad de la Salud y tienen carencias.

“En la CSS, neurólogos, creo que solo hay 8. Neurología pediátrica solo hay 2 en el país”, apuntó el titular de la CSS.

En ese sentido, detalló que, como en este 2025 se trabajó para disminuir la mora quirúrgica, el 2026 será el año que su administración dedicará para trabajar no solo en mecanismos de automatización, sino en reforzar esas especialidades.

No es un problema fácil, no es que uno abre unas agendas y se resuelve; tiene una connotación que no existe personal para atender semejante cantidad de demanda que tenemos. Vamos a tener incluso que cambiar leyes que permitan traer personal de afuera para poder ayudar”, explicó.

También le puede interesar: La odisea diaria para conseguir una cita en la Caja del Seguro Social

Integración CSS-Minsa

De acuerdo con el director, el proceso de integración con el Ministerio de Salud no va a resolver la falta de especialistas, por lo cual busca trabajar en nuevas leyes que permitan la apertura para traer fuerza de trabajo de otros lugares y que permita ser ese paliativo para abrir las ventanas a sistemas integrados de telemedicina.

“Todo eso se tiene que trabajar para el otro año. El plan de integración va caminando muy bien, busca que haya una complementariedad en los servicios”, indicó, mientras que aseguró que la negativa que han mostrado los gremios en el pasado, puede cambiar en el presente porque los tiempos no son los mismos y la situación del país ha cambiado. Ya se han realizado acercamientos con el Colegio de Médicos, Ministerio de Salud y Comisión de Salud en busca de esa propuesta para presentar en la Asamblea Nacional.

"Las leyes hay que actualizarlas. Creo que hay mucha apertura para hacer los cambios pertinentes", subrayó.

Hospital de Colón

Sobre el Hospital Manuel Amador Guerrero, detalló que se espera que para el 5 o 12 de diciembre se pueda empezar a usar, ya que los retrasos se dieron por temas administrativos y falta de permisos.