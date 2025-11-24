CSS investiga apertura no autorizada de agendas de citas para 2026 en la Ciudad de la Salud

La CSS advirtió a la población que todo anuncio sobre citas para 2026 carece de validez y debe ser ignorado, ya que la institución no ha habilitado oficialmente ninguna agenda para ese periodo en hospitales o policlínicas.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este lunes 24 de noviembre de 2025 que detectó la apertura no autorizada de agendas de citas para el año 2026 en la Ciudad de la Salud, una acción que se realizó sin seguir los procedimientos institucionales ni contar con una estimación técnica de la demanda de atención.

La entidad inició investigaciones internas para identificar a los responsables de esta irregularidad, que fue ejecutada sin consulta ni autorización de las autoridades competentes.

La CSS advirtió a la población que todo anuncio sobre citas para 2026 carece de validez y debe ser ignorado, ya que la institución no ha habilitado oficialmente ninguna agenda para ese periodo en hospitales o policlínicas.

En un comunicado, la entidad rechazó enérgicamente estas acciones y cualquier intento de boicot, al señalar que ponen en riesgo la reputación institucional y afectan la correcta gestión administrativa. Reiteró que ninguna unidad de salud puede activar agendas sin cumplir estrictamente los procesos de consulta, verificación y autorización establecidos, y que todo equipo que haya habilitado citas sin permiso será sancionado.

La CSS informó además que mañana 25 de noviembre continuará el proceso de asignación de citas en la Ciudad de la Salud para corregir el error generado. Como parte de los ajustes, se reforzarán los protocolos de gestión, con la reorganización de flujos de atención, incremento de personal operativo y una comunicación más activa con los usuarios.

La institución pidió a la ciudadanía mantenerse atenta únicamente a las publicaciones oficiales para evitar desinformación, luego de que la mañana de este lunes, una inusual cantidad de asegurados y familiares de pacientes acudió al atrio de la Ciudad de la Salud, generando largas filas y aglomeraciones en las ventanillas donde se gestionan las citas para las 24 especialidades médicas que brinda este complejo.

La situación obligó al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, a presentarse personalmente para atender la emergencia.