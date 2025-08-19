Potabilizadora de Chilibre necesita 'modernización urgente', afirma Rutilio Villarreal, director del Idaan

En 2026, contempla la reforma total de la subestación eléctrica, con más de 35 años de operación y cero mantenimiento.

Ciudad de Panamá/Rutilio Villarreal, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), brindó detalles en Noticias AM sobre el fallo eléctrico que afectó la planta potabilizadora de Chilibre y provocó baja presión y falta de agua en varios sectores de la ciudad de Panamá.

La potabilizadora de Chilibre es la más grande del país y es la principal fuente de distribución de agua potable de la ciudad de Panamá.

El incidente, ocurrido el día anterior, no estuvo relacionado con los trabajos de mantenimiento programados, sino con una falla técnica en un transformador de la subestación eléctrica de la planta. “Fue un apagón interno que sacó la planta por unos cinco minutos, pero esos minutos se traducen en casi una hora para reactivar las 16 bombas”, explicó Villarreal. Afortunadamente, para las 10 p.m., el 90% de la ciudad ya tenía presiones normales.

Nota relacionada: ENSA asegura que falla eléctrica que afectó potabilizadora de Chilibre no fue en su línea

¿Por qué es necesaria tanta reparación?

Villarreal fue claro: la planta de Chilibre necesita una modernización urgente. “Esta planta, al igual que muchas del país, lleva décadas sin inversiones oportunas ni mantenimiento rutinario”. Para revertir esta situación, el IDAAN ejecuta un proyecto de 55 millones de dólares, que ya alcanza un avance del 90-92% en su primera fase. Esta incluye el reemplazo de compuertas, válvulas y tuberías en la fosa de succión del lago, así como la instalación de bombas nuevas que llegarán en noviembre.

La segunda fase, que iniciará en 2026, contempla la reforma total de la subestación eléctrica, con más de 35 años de operación y cero mantenimiento. Debido al tiempo de fabricación, los transformadores pueden tardar hasta 24 meses en llegar, lo que extiende los plazos. La tercera etapa será el cambio completo de componentes mecánicos e hidráulicos.

¿Y la independencia energética?

Una de las principales preocupaciones es la dependencia de una sola línea eléctrica. “Chilibre consume 17 megavatios, similar a toda la ciudad de Chitré”, destacó Villarreal. Actualmente, se negocia una segunda línea de respaldo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y EGESA, para garantizar redundancia y evitar que un apagón paralice todo el sistema.

Nota relacionada: Falla eléctrica sacó de línea a la potabilizadora de Chilibre; Idaan confirma que se restableció el servicio

Reducción de pérdidas y modernización de la red

Otro desafío clave es la pérdida del 42-45% del agua distribuida, de la cual un 20-25% se debe a fugas en redes antiguas, especialmente en zonas como Calidonia y Casco Viejo. Para combatirlo, el IDAAN implementará microsectores hidráulicos y tecnologías de detección con apoyo de empresas británicas. Además, se instalarán 25,000 nuevos medidores en Panamá, tras la asignación de 2.5 millones de dólares por la Asamblea Nacional.

El plan maestro de modernización de la red podría tomar unos seis años a partir de 2026, aseguró Villarreal.

Proyectos en otras plantas

Además de Chilibre, se avanza en las plantas de Howard, Chorrera y Mendoza. La planta de Howard, por ejemplo, abastecerá a Panamá Pacífico, Veracruz y Reján, con una línea dedicada y futura redundancia eléctrica.

“Sabemos que es incómodo, pero necesitamos recuperar lo perdido por años”, concluyó Villarreal, reiterando el apoyo del Gobierno, que aprobó 104 millones de dólares para el mantenimiento de 20 plantas a nivel nacional.