Director del IMA denuncia reventa de boletos e irregularidades en agroferias

Ciudad de Panamá, Panamá/El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, denunció la existencia de irregularidades en las agroferias que realiza la entidad, donde grupos organizados revenden boletos y juntas comunales favorecen a personas cercanas a sus organizaciones.

Durante declaraciones ofrecidas a TVN Noticias, Murillo detalló que estas prácticas incluyen tanto la reventa de boletos por parte de "facinerosos" desde horas tempranas de la madrugada, como la presunta distribución irregular de boletos por parte de juntas comunales a personas afines.

Según las denuncias del funcionario, existen dos modalidades principales de irregularidades. La primera involucra grupos que forman "cofradías" y acaparan hasta 50 boletos para revenderlos a ciudadanos que llegan posteriormente.

Manifestó que hay gente que llega a las 4:00 a.m. y los amenazan, que se “quiten” del lugar que hay otra gente.

Te podría interesar: Director del Idaan explica proyectos para mejorar el suministro en Tocumen y la modernización de la planta de Chilibre

Añadió que, de forma posterior, acude la gente que compra los boletos, llegan más tarde y ellos pasan. Murillo reveló que estos grupos cobran entre dos y tres dólares por boleto, aprovechándose de la alta demanda del arroz que se vende en las ferias.

La segunda modalidad denunciada involucra de forma directa a las juntas comunales y autoridades que distribuyen boletos de manera irregular. Murillo señaló que estas autoridades entregan boletos "a personas afines", violando los principios de equidad que deben regir estas actividades.

"Lo que sí sé es que esto yo no lo voy a volver a permitir. No voy a poner ninguna feria que me pidan si se siguen comportando de esta manera", advirtió el funcionario. El director del IMA reconoció que muchos ciudadanos no presentan denuncias por temor a represalias de los grupos que controlan el acceso a las ferias.

Ante esta situación, la institución ha coordinado con su departamento de seguridad para elevar estos casos a los gestores especializados en observación y control.

Con información de Luis De Jesús Mendoza