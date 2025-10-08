Directores refuerzan estrategias para garantizar un cierre escolar exitoso en Panamá Centro

Durante el IV Consejo de Directores de Escuelas Oficiales, las autoridades reafirmaron su compromiso con una educación inclusiva, organizada y de calidad para el cierre del año lectivo 2025.

Panamá Centro, Panamá/El IV Consejo de Directores de Panamá Centro reunió a líderes educativos con el objetivo de revisar los avances del año escolar 2025, identificando que los desafíos pendientes pueden garantizar un cierre lectivo eficiente e inclusivo.

Durante esta jornada, las autoridades reafirmaron su compromiso con una educación de calidad, centrada en el bienestar de los estudiantes y la mejora continua de los procesos académicos. La ministra de Educación, Lucy Molinar, instó a los directores a continuar aplicando estrategias efectivas que promuevan un ambiente escolar seguro.

La directora regional de Panamá Centro, Mireya Pino, enfatizó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos niveles del sistema educativo, en donde señaló que el esfuerzo en conjunto es la clave para lograr una gestión eficiente y un cierre escolar exitoso.

Asimismo, la directora de la Escuela Estados Unidos de América, Edelmira Núñez, calificó el encuentro como una reunión muy satisfactoria, y señaló que los directores están enfocados en fortalecer un proyecto educativo integral 2025-2026 que prioriza la atención a las necesidades estudiantiles y el mejoramiento académico.

Los participantes revisaron temas como la reducción de la reprobación estudiantil, el fortalecimiento de la educación inclusiva, el apoyo de los gabinetes psicopedagógicos y la ejecución de planes de mantenimiento escolar antes del inicio del año 2026.

El encuentro también permitió compartir experiencias y propuestas para optimizar los procesos de evaluación, recuperación y graduación, con el fin de garantizar que los estudiantes puedan culminar su formación en las mejores condiciones posibles.

