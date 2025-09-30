Polémica entre residentes de Villa Milagro y Villa Magna por vía que conecta a ambas comunidades

Una controversia entre los residentes de Villa Milagro y Villa Magna en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, en Panamá Norte, culminó ayer por la tarde en un enfrentamiento verbal.

Los vecinos de Villa Milagro procedieron a derribar los bloques de hormigón (Jersey) instalados en la vía principal de acceso que conecta a ambas comunidades.

La disputa se centra en la condición legal de la calle, que ha sido un punto de fricción durante años, afectando la movilidad de unas 2,000 personas que residen en Villa Milagro y áreas circundantes.

Origen de la disputa

La vía, considerada por los residentes de Villa Magna como propiedad privada, ha mantenido una historia de cierres y aperturas. Hace aproximadamente dos años, la calle fue habilitada con la colaboración de las autoridades luego de un deslizamiento en la zona que resultó en la muerte de una persona. En ese momento, la vía se consideró crucial para garantizar el acceso.

La reactivación del conflicto se produjo cuando el Ministerio de Obras Públicas en San Miguelito intentó reinstalar los jersey para cerrar el paso.

Residentes de Villa Milagro manifestaron su rechazo, alegando que el cierre compromete su único acceso y pone en riesgo la capacidad de respuesta ante emergencias. Tras la colocación, los bloques fueron removidos por la comunidad, generando la confrontación verbal.

Ismael Atencio, representante de Ernesto Córdoba, tuvo que intervenir de urgencia y convocar a una reunión para mediar entre las partes.

Los residentes de Villa Magna se mantienen firmes en que la vía pertenece a su propiedad y señalan que los vecinos de Villa Milagro disponen de un acceso alterno.

Acuerdo temporal y plan a largo plazo

El diálogo, que fue supervisado de cerca por unidades de la Policía Nacional para garantizar el orden, concluyó con un acuerdo provisional y un compromiso de solución definitiva:

La vía se mantendrá abierta hasta el mes de diciembre, permitiendo el flujo vehicular y peatonal hasta que finalice el calendario escolar.

La Junta Comunal se comprometió a acelerar la construcción de un puente alterno que mejorará la comunicación vial entre Altos de Lirios, Suntracs, Villa Milagros y Nueva Libia.

El representante indicó que la solución definitiva implica esperar la finalización del puente. Una vez habilitado el paso alterno, Villa Magna podrá iniciar un proceso administrativo para la recuperación de la servidumbre pública, un problema que, según la autoridad, se originó por la cesión de terrenos a desarrolladores en gobiernos anteriores.

Las autoridades y las comunidades permanecerán en vigilancia constante hasta que se implemente el plan de movilidad alternativo.