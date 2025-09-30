Merca Chitré: falla de aire acondicionado incomoda a compradores y arrendatarios

La falla obligó a mantener las puertas abiertas, lo que generó incomodidad entre los asistentes.

Chitré, Herrera/Lo que debía ser una jornada de compras accesibles y concurridas en la agroferia del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Merca Chitré, se vio opacado este martes por un inconveniente que afectó tanto a consumidores como a arrendatarios: el sistema de aire acondicionado del local no funciona adecuadamente.

La falla obligó a mantener las puertas abiertas, lo que generó incomodidad entre los asistentes. “Nos estamos quemando aquí. No sé qué ha pasado. Hay mucho calor, sí, mucho calor es. Pero realicé la compra”, expresó una consumidora que, a pesar del calor sofocante, decidió aprovechar los precios bajos de la agroferia.

El arroz sigue siendo el producto más buscado por la población, y muchos compradores aseguran que la espera vale la pena. “Lo importante no es el tiempo que uno esté esperando, sino que los artículos son muy buenos y de muy bajo costo”, comentó otro ciudadano.

Problemas para arrendatarios

El malestar también alcanzó a quienes trabajan dentro del mercado, en especial a los arrendatarios de mariscos, quienes denunciaron afectaciones en la conservación de sus productos.

“La problemática la tenemos nosotros como arrendatarios, y más los de marisco. Con el calor que hay aquí adentro tenemos problemas con el hielo y, al abrir las puertas, la proliferación de moscas. Es un problema bastante complicado”, manifestó uno de los comerciantes.

A pesar de los inconvenientes, la agroferia registró una amplia asistencia, confirmando la importancia de estas actividades comerciales que se realizan en distintos distritos del país. Los consumidores reiteraron que los precios accesibles hacen que valga la pena asistir.

“Este tipo de actividad comercial es la oportunidad que tenemos, porque los precios están al alcance de la población panameña. Ojalá siempre se mantengan”, indicó un participante.

Con información de Eduardo Javier Vega.