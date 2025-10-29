Disminuyen niveles de ríos en Veraguas y autoridades evalúan daños
Mariato, Veraguas/Las autoridades han confirmado el descenso en los niveles de los ríos en el distrito de Mariato, Veraguas, una situación que ha permitido el ingreso de equipos de evaluación a comunidades que permanecían aisladas tras las recientes inundaciones. Pese a la mejora, se mantiene la vigilancia y la asistencia humanitaria en la zona.
Balance de afectaciones y asistencia
Desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Veraguas, el reporte más reciente indica un incremento en la evaluación de daños y afectaciones:
- Viviendas evaluadas: Un total de 60 viviendas han sido evaluadas hasta el momento.
- Personas afectadas: La cifra de personas afectadas asciende a 215.
- Albergues: Se mantienen activos tres albergues temporales, dando asistencia a 90 personas en total. Las escuelas habilitadas como albergues son: Cascajilloso, Loma y La Hoya de los Flores.
Las áreas bajo monitoreo y con mayor impacto son los corregimientos de Quebro y Arena, en el distrito de Mariato.
Vigilancia y limpieza en otros distritos
Aunque el impacto mayor se concentra en Mariato, las autoridades también están realizando monitoreos en los distritos de Soná y Las Palmas.
"Hasta el momento, en estos distritos solamente tenemos algunos deslizamientos, pero ya lo que es el MOP [Ministerio de Obras Públicas] ha realizado lo que son las limpiezas", señalaron las autoridades.
Suspensión de clases y monitoreo de potabilizadoras
El Ministerio de Educación (MEDUCA) mantiene la suspensión de clases en 148 centros escolares distribuidos en los distritos de Soná, Las Palmas y Mariato. Las autoridades aclararon que estas suspensiones son momentáneas y se reanudarán progresivamente una vez que los ríos vuelvan a su caudal normal y se garantice la seguridad.
Adicionalmente, se mantiene una vigilancia continua sobre los ríos para determinar la seguridad operacional de las seis plantas potabilizadoras que abastecen a la región. El personal de atención y rescate permanecerá en las zonas impactadas a pesar de la disminución de los niveles de agua.
