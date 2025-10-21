Distracción mortal: El peligro latente en las calles

El riesgo se extiende al volante. De acuerdo con cifras de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), solo en 2024 se registraron más de 5,000 sanciones por conducir y hablar por celular .

Ciudad de Panamá, Panamá/La creciente dependencia de dispositivos móviles y audífonos ha generado una epidemia de "peatones y conductores distraídos" que pone en grave riesgo la seguridad vial en el país. Expertos y autoridades de tránsito alertan sobre el aumento de accidentes y atropellos debido a la pérdida de atención al transitar o conducir, fenómeno que se ha visto reflejado en cifras récord de infracciones y sucesos trágicos recientes.

Distracción: Un riesgo cuadriplicado

Según organismos de seguridad vial, la distracción que resulta de atender conversaciones o llamadas (incluso con manos libres) aumenta el riesgo de accidentes hasta cuatro veces, ya que el cerebro pierde la capacidad de procesar eficientemente la información del entorno vial.

El subteniente Edgar Peralta, de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, señaló, específicamente en zonas de alto tráfico peatonal como la Avenida 5 de Mayo, que los peatones a menudo ignoran las señales de tránsito. "No respetan lo que es la luz de los peatones, la luz verde, la luz roja, están muchas veces distraídos con lo que es el tema de teléfono, audífono, no esperan el tiempo adecuado para cruzar, ven que hay un espacio y sencillamente se tiran a la calle", explicó.

El perito de accidentes de tránsito, Alejandro Urriola, confirmó esta tendencia, indicando que este año los casos de atropellos y fugas han rebasado los límites, y las estadísticas muestran un aumento preocupante en los atropellos en comparación con años anteriores, a pesar de no haber finalizado el año fiscal.

Puedes leer: Fiscalía descarta agresión física o sexual y afirma que joven en Veraguas murió por neumonía complicada

Los tres tipos de desconexión

Expertos identifican tres categorías principales de distracción:

Visual: Desviar la mirada de la vía.

Manual: Dejar de usar las manos en tareas esenciales (como el volante).

Cognitiva: La desconexión mental al atender conversaciones o mensajes, considerada la más peligrosa.

El psicólogo César Pérez advirtió que las personas en las calles "van embuidas en el celular y esto trae accidentes, esto trae atropellos", señalando incluso casos de personas que pierden su parada en el Metro por la misma razón.

Cifras de alarma y casos recientes

El riesgo se extiende al volante. De acuerdo con cifras de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), solo en 2024 se registraron más de 5,000 sanciones por conducir y hablar por celular.

Las consecuencias de esta desconexión se han materializado en noticias trágicas. Recientemente, se reportó el caso de una mujer en Colón que perdió parte de los dedos del pie tras caminar distraída con audífonos, sin percatarse de la cercanía de un vagón de tren. Días después, un automóvil colisionó con el mismo tren, evidenciando la magnitud del problema.

Las personas viven conectadas a un mundo digital que no se detiene, pero esa conexión también aleja del presente, del entorno, de lo cotidiano y de la vida misma. Porque ningún mensaje vale un accidente, ninguna canción justifica una pérdida. Estar atentos no solo salva vidas, también nos devuelve a la realidad que dejamos de mirar.