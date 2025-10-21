Fiscalía descarta agresión física o sexual y afirma que joven en Veraguas murió por neumonía complicada

En el mismo documento se descartó la existencia de agresión física o sexual , aunque las autoridades aclararon que el proceso de investigación continúa en curso .

Santiago, Veraguas/La Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la provincia de Veraguas recibió el informe de necropsia de la mujer de 25 años que falleció en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, el cual concluye que la causa de muerte fue una “neumonía complicada por el fallo de varios órganos”.

En el mismo documento se descartó la existencia de agresión física o sexual, aunque las autoridades aclararon que el proceso de investigación continúa en curso.

El fiscal Moisés Tuñón explicó que, según los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), “se ha logrado determinar a través de la necropsia practicada que la causa de muerte de la mujer, de 25 años de edad, se asocia básicamente a una condición de neumonía”.

El fiscal añadió que se estableció como segundo elemento una falla multiorgánica, la cual ocurre cuando dos o más órganos vitales dejan de funcionar.

“Es muy importante aclarar y dejar sentado que esta persona mantenía un antecedente de toxicomanía, lo que los médicos forenses asocian a este tipo de muerte. También es importante dejar claro que, de acuerdo con los hallazgos de la necropsia, no se estableció ningún tipo de golpe contundente ni trauma físico en el deceso de esta persona”, señaló Tuñón.

Asimismo, el fiscal indicó que los análisis ginecológicos practicados a la víctima también descartaron la intervención de terceras personas o la comisión de un delito de naturaleza sexual.

Tuñón detalló que el hecho ocurrió el 2 de octubre de 2025. “Ella sale el día 4; se le da de alta del hospital, sale caminando por sus propios medios y esto tiene un sustento probatorio enfocado en las diligencias múltiples que se han realizado. Hemos podido corroborar que esta persona salió del hospital de manera voluntaria, acompañada de un familiar, sin presentar ningún tipo de malestar que demostrara que mantenía algún trauma, como se ha publicado en redes sociales en fechas anteriores”, puntualizó.

Las autoridades iniciaron la investigación tras la difusión de videos en redes sociales, los cuales mostraban el ingreso de la mujer al Hospital Luis “Chicho” Fábrega el 2 de octubre, su egreso el día 4 y su reingreso el 7 de octubre, cuando presentó complicaciones que derivaron en su fallecimiento.

