Investigan intento de doble homicidio en David; un adulto mayor y un menor de edad se mantienen hospitalizados

La Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial y el Ministerio Público mantienen una investigación abierta tras un grave incidente ocurrido en el sector de Techos de Esperanza, David Sur, donde un adulto y un menor de edad resultaron heridos de bala y se encuentran bajo observación médica.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional Rafael Hernández. Se informó que uno de ellos está en condición delicada, mientras ambos permanecen bajo observación médica tras haber sido impactados en el rostro y el pecho.

Búsqueda del sospechoso

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, el incidente tuvo lugar en horas de la noche. Aparentemente, un sujeto que ya ha sido identificado observó a las dos víctimas en la localidad y, pensando que iba a ser atacado, les disparó, causándoles las serias heridas.

Las fuerzas de seguridad han desplegado operativos intensivos en las áreas cercanas a David Sur y Pedregal para dar con la captura del presunto responsable.

Las autoridades consideran el hecho como un intento de doble homicidio y están enfocadas en la búsqueda del ciudadano implicado para esclarecer las circunstancias exactas del ataque.