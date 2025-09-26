Productores de plátano en Bocas del Toro denuncian hurto y amenazas; piden más vigilancia policial

Los productores coinciden en que la falta de rondas policiales en el área fronteriza facilita la actividad de los delincuentes, que en ocasiones los amenazan al ser sorprendidos en las fincas.

Bocas del Toro/En el sector fronterizo de Las Tablas, provincia de Bocas del Toro, los productores de plátano viven con preocupación y molestia por los constantes robos de sus cultivos, que en muchos casos terminan en mercados ilegales dentro y fuera de la provincia.

Uno de los productores entrevistados explicó cómo ha cambiado la situación. “Lo que hemos percatado del modus operandi de los muchachos que se dedican a esto usualmente era de día. Ahora han cambiado la modalidad de estar robando en la noche, y lo que pone en riesgo la vida y la integridad física de todos nosotros los productores”, dijo.

Los afectados aseguran que los plátanos hurtados son cargados en vehículos que salen hacia otros mercados, lo que no solo representa pérdidas económicas, sino también una amenaza directa a su seguridad. “Nuestro trabajo primordialmente es producir. Yo pienso que más vigilancia es la policía. Si la policía encuentra un señor con dos, tres plátanos, preguntarle de dónde llevase esos plátanos”, sugirió otro productor.

La comunidad agrícola incluso plantea medidas más concretas para que se proteja la producción. “Yo pienso que la juez de paz le debía de dar un papel a cada productor que sí tiene finca. Ya fui allá y lo encontré dentro de mi área, ¿verdad? Le llamé la atención y lo vi con intenciones bastante malas”, planteó otro productor.

Los productores coinciden en que la falta de rondas policiales en el área fronteriza facilita la actividad de los delincuentes, que en ocasiones los amenazan al ser sorprendidos en las fincas. Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se incremente la vigilancia y se garantice la seguridad tanto de las familias productoras como de sus cultivos.

Con información de Nixon Miranda.