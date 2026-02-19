Docentes toman posesión en Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé previo al inicio del año escolar

De acuerdo con cifras preliminares, se trata de alrededor de 600 nombramientos.

Chiriquí/Este jueves, decenas de docentes acudieron a la Dirección Regional del Ministerio de Educación en Chiriquí para formalizar la toma de posesión de sus cargos, tras haber sido nombrados o trasladados mediante el reciente proceso oficial.

Las filas se extendieron durante la jornada, mientras educadores asignados no solo a centros educativos de la provincia de Chiriquí, sino también de la comarca Ngäbe Buglé, completaban los trámites correspondientes para incorporarse a sus respectivos planteles.

De acuerdo con cifras preliminares, se trata de alrededor de 600 nombramientos. No obstante, algunos de estos podrían ser objeto de impugnaciones, según han advertido dirigentes del sector.

Armando Espinoza, dirigente docente, explicó que dentro del proceso también se contemplan renuncias y casos de educadores que no llegaron a tomar posesión.

Añadió que existen vacantes que no fueron incluidas en esta etapa y que deberán salir en una nueva convocatoria.

El próximo lunes comenzará la semana de programación e incentivos, período en el que los docentes organizan y planifican las actividades académicas en sus planteles. Una semana después se dará paso al inicio formal de clases con la llegada de los estudiantes a las aulas.

Con información de Demetrio Ábrego