Residentes de La Chorrera piden salvar El Chorro ante creciente contaminación

Panamá Oeste/El Chorro de La Chorrera, un punto emblemático del distrito y que durante décadas fue destino para residentes, visitantes y turistas que acudían a pescar o a compartir en familia, atraviesa una crisis ambiental. Los residentes aseguran que el turismo en el lugar ha disminuido en los últimos años y con él también actividades tradicionales como la pesca.

“Camarones, cococha, qué es lo que no se agarraba aquí … pero bueno, ahora como está contaminado, ya la gente muy poco va, ya no pescamos. Ya no pescamos”, relató una residente de la zona, al lamentar la pérdida de actividades que antes eran parte del atractivo del lugar.

Otra vecina sostuvo que existe expectativa con los proyectos que buscan mejorar el afluente. “Nosotros esperamos que con la ayuda de este proyecto ahora este chorro mejore, porque se habla de contaminación, de las barridas de arriba, de una porquería se cae más abajo. Todo este tipo de cosas, pues nosotros quisiéramos que el chorro mejorara para que se recupere ese turismo de antes. El turismo sano donde podían venir a compartir, bañarse libremente”.

Expertos en manejo de cuencas y ambiente coinciden en que el Ministerio de Ambiente debe investigar a fondo las causas de la contaminación. Señalan que el problema podría estar relacionado con la expansión urbana o la producción agropecuaria en los alrededores.

“Hay muchas personas, ya puede ser el crecimiento urbanístico, ya puede ser la producción agropecuaria que está contaminando el mismo. Las autoridades lo que tienen que hacer es un análisis alrededor del mismo de cuáles son las fuentes que están contaminando, poder evitar y cancelar esa fuente, y esperar que todo el tema ambiental se recupere y se vaya descontaminando poco a poco el río”, advirtió un especialista.

Los residentes reiteraron el llamado a las autoridades para que se recupere El Chorro de La Chorrera y se evalúe la calidad del agua, con el fin de proteger este recurso natural clave para el desarrollo turístico del distrito.

Con información de Yiniva Caballero.