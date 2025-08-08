Elevan a causa compleja investigación contra 83 obreros del Suntracs por enfrentamientos frente al Hospital del Niño

La magistrada concedió seis meses adicionales para investigar a 83 personas involucradas en los enfrentamientos del 12 de febrero en avenida Balboa.

Ciudad de Panamá, Panamá/La jueza de garantías, Christ Silva, declaró el jueves 7 de agosto como causa compleja la investigación contra 83 personas acusadas de participar en las protestas del pasado 12 de febrero en la avenida Balboa y los alrededores del nuevo Hospital del Niño en construcción.

De acuerdo con el Órgano Judicial, durante una audiencia que se extendió desde el martes 5 hasta el jueves 7 de agosto, la jueza del Primer Circuito Judicial de Panamá otorgó un plazo de seis meses adicionales al Ministerio Público para completar las investigaciones del caso que involucra delitos contra los servidores públicos, la seguridad colectiva, el patrimonio económico (daños), la libertad individual y la vida e integridad personal (lesiones personales).

En una decisión que beneficia a 82 de los imputados presentes en la audiencia, la jueza Silva levantó la prohibición de salida de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Silva justificó esta medida por razones humanitarias y para garantizar el derecho al trabajo de los investigados.

Sin embargo, se mantienen otras restricciones: los imputados deben reportarse de forma periódica ante el Ministerio Público y tienen prohibido acercarse a las víctimas del caso. El Ministerio Público, representado por las fiscales Elizabeth Carrión y Jenybeth Barraza, anunció que apelará la decisión. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones está programada para el 1 de septiembre a las 8:30 a.m. en la sala número uno de Plaza Ágora.

Los hechos que generaron el proceso judicial

Todo comenzó el 12 de febrero cuando lo que se había anunciado como un simple "volanteo" escaló rápidamente hacia violentos enfrentamientos en la avenida Balboa. Según el reporte policial, más de 480 personas fueron detenidas esa jornada, mientras que al menos 16 agentes de la Policía Nacional resultaron heridos.

Los manifestantes se refugiaron en la estructura en construcción del nuevo Hospital del Niño, desde donde lanzaron bloques de concreto, varillas metálicas y otros objetos contra las fuerzas del orden. Entre los heridos más graves se encuentra un oficial que recibió un impacto de concreto en la cabeza y otro que requirió cirugía después de que una varilla le perforara el brazo. Los daños materiales se estimaron en más de $250,000.

El saldo final de las detenciones

Al día siguiente de los disturbios, el 13 de febrero, más de 400 personas fueron trasladadas a la Casa de Paz de Calidonia. Allí recibieron sanciones administrativas y monetarias, aunque algunas fueron liberadas sin cargos.

De los 83 imputados que permanecen en el proceso judicial actual, solo una es mujer. La complejidad del caso radica tanto en el elevado número de personas involucradas como en la cantidad de diligencias periciales pendientes que son fundamentales para esclarecer los hechos.