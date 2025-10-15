¡Prepárese! Emiten aviso de vigilancia por lluvias significativas en gran parte del país

Según el informe, se prevén tormentas de moderadas a muy fuertes con posibilidad de ráfagas de viento y acumulados de lluvia localmente significativos, especialmente durante las tardes y noches del periodo señalado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un aviso de vigilancia por lluvias significativas fue emitido este miércoles 15 de octubre por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa). De acuerdo con la entidad, el aviso estará vigente hasta las 11:59 p.m. del viernes 17 de octubre.

Según el informe, se prevén tormentas de moderadas a muy fuertes con posibilidad de ráfagas de viento y acumulados de lluvia localmente significativos, especialmente durante las tardes y noches del periodo señalado.

Las provincias bajo aviso son Bocas del Toro, Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y el resto del país, donde las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por bajas presiones y ejes de vaguada activos.

La institución advierte que las precipitaciones podrían generar crecidas de ríos, inundaciones puntuales, calles anegadas y caída de árboles, principalmente en las zonas con mayores acumulados de lluvia.

Durante este periodo, los valores de precipitación diaria podrían oscilar entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de montos superiores en áreas destacadas en rojo dentro del mapa de pronóstico.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones por las lluvias intensas.