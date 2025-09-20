Encuesta busca conocer el consumo de tabaco en San Miguelito para establecer estrategias de prevención

Son veinte encuestadores y cinco supervisores de la Dirección Regional de Salud de San Miguelito, que se desplazan por distintos puntos debidamente identificados, hasta el próximo 24 de septiembre.

San Miguelito/El Ministerio de Salud y el Instituto Conmemorativo Gorgas realizaron la Segunda Encuesta Mundial de Tabaco, y que aplican en el distrito de San Miguelito, por lo que funcionarios visitan casa por casa para obtener información y fortalecer estrategias de prevención.

La actividad que se realiza desde el pasado once de septiembre en las comunidades de este distrito busca conocer la información sobre consumo de tabaco en personas desde los quince años.

El personal se encuentra plenamente identificado, con carnés y chalecos del Ministerio de Salud. Entre las preguntas, además de saber si fuman o no las personas, también está si conocen las enfermedades que causa fumar y si saben que con solo ser receptores del humo podrían enfermar.

Son veinte encuestadores y cinco supervisores de la Dirección Regional de Salud de San Miguelito, que se desplazan por distintos puntos debidamente identificados, hasta el próximo 24 de septiembre.

Yaviletsy Centella Polanco, directora de la Región de Salud de San Miguelito, dijo que con esta información se pueden establecer estrategias en la prevención y lucha contra el consumo del tabaco.

En tanto, los vecinos del distrito estuvieron de acuerdo con que es relevante hacer estas encuestas, sobre todo que los fumadores sean conscientes de que no pueden hacerlo en lugares públicos y tratar de afectar lo menos posible a las personas a su alrededor.

Panamá está entre los cuatro países de la región con menor consumo de tabaco, sin embargo, se asegura que todos los años se destinan importantes recursos en el tratamiento de pacientes enfermos por este hábito.

Información de Elizabeth González