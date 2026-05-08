Entrega del Hospital Aquilino Tejeira podría retrasarse otros dos años

El contralor indicó que, aunque la estructura externa del hospital muestra avances, internamente aún existen múltiples cosas pendientes, técnicas y operativas.

Penonomé, Coclé/El nuevo Hospital Aquilino Tejeira podría tardar al menos dos años más en ser entregado, pese a que a inicios de 2026 autoridades del Ministerio de Salud habían señalado la posibilidad de concluir la obra antes de finalizar el año.

La advertencia fue realizada este viernes por el contralor general de la República, Anel Flores, durante un recorrido de inspección en el distrito de Penonomé, donde aseguró que la construcción aún presenta importantes atrasos y anomalías internas.

“Por fuera se ve bien, pero por dentro faltan muchas cosas”

Según explicó Flores, las inspecciones buscan verificar el estado real de las obras públicas y garantizar que las infraestructuras cumplan con las condiciones necesarias antes de entrar en funcionamiento.

“Es parte de mi trabajo ver las obras que se están haciendo a nivel nacional. Lo he hecho en varias provincias y hoy le tocó a Coclé porque hay varias obras importantes”, manifestó.

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El contralor indicó que, aunque la estructura externa del hospital muestra avances, internamente aún existen múltiples cosas pendientes, técnicas y operativas.

“Se ve muy bien por fuera, pero por dentro faltan muchas cosas y, por lo que escuché de los ingenieros, pedirán una extensión por dos años”, afirmó.

Nueve años de construcción

Flores cuestionó además el tiempo que ha tomado el desarrollo del proyecto hospitalario, señalando que la población lleva casi una década esperando la culminación de la obra.

“Para mí eso no es permitido. Tiene nueve años de estar en construcción y nueve años la gente esperando su hospital”, expresó.

El funcionario aseguró que desde la Contraloría se impulsarán medidas administrativas para tratar de acelerar el proceso y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

“Al final, el recurso público es para ponerlo a disposición de los panameños”, agregó.

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Recorrido incluyó otras obras en Coclé

Durante su visita a la provincia de Coclé, el contralor también inspeccionó instalaciones deportivas y otros proyectos estatales en ejecución.

Indicó que en varias de las obras evaluadas se han detectado retrasos, por lo que reiteró la necesidad de reforzar los procesos de fiscalización y seguimiento.

Con información de Nathali Reyes