Especialista llama a crear un plan estratégico de la educación por los próximos 20 años

Ciudad de Panamá, Panamá/Los docentes siguen el paro en rechazo a la Ley 462 que reforma a la Caja de Seguro Social (CSS). Más allá del reclamo, la medida impacta la evolución educativa de miles de estudiantes en el país, sumada a la situación de arrastre que ya traían los alumnos por la pandemia y la crisis social en 2023.

Ernesto León, consultor, especialista en Educación y miembro de la Fundación Mentes Brillantes, dijo en Noticias AM que la negación de la educación es una catástrofe. “No es un mensaje trillado decir que nos estamos jugando el futuro. No solamente de esos miles de niños y jóvenes, sino de un país”.

Recalcó que la educación está relacionada con la competitividad de un país a futuro. “Cada día que pasan los chicos afuera de la escuela, primero que estamos violando un derecho fundamental de ellos que está en la Constitución, en el artículo 91, y segundo porque estamos apostando a tener un país menos competitivo, a traer menos inversión extranjera que va relacionada a la calidad de la educación y la calidad de la gente”.

Argumentó que “los indicadores de nuestra educación demuestran que no podemos seguir perdiendo clases, no podemos seguir arriesgando el hecho de que tengamos un sistema educativo deficiente por muchas cosas y que venimos de arrastre, pero cada día que los chicos están afuera de las clases, que no están recibiendo esa educación, agrava mucho más tanto la parte académica como la parte social”.

Instó a las partes a dialogar para solucionar la situación y regresar a las aulas de clases.

León es consciente de que el tiempo y los contenidos que se pierden no se recuperan de la misma manera. En este sentido, piensa que es hora de sentar a los educadores a hablar de educación, de una reforma y del futuro al que quiere llegar Panamá.

En los últimos años se han dado varias crisis y cierres en los que se pierden clases. Por tanto, cree que el próximo diálogo debe ser cuál será el plan estratégico por los próximos 20 años.

León dijo que los países que han forjado cambios tienen que pasar por una crisis primero, por lo que cree que se debe escuchar la voz de los estudiantes y de los líderes en la sociedad para no seguir en el círculo vicioso de formar de manera deficiente. Cree que actualmente se ha normalizado no ir a la escuela, lo que a su juicio crea una sociedad limitada.