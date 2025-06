Estado de urgencias: Autoridades locales de Changuinola se desvinculan de actos vandálicos y anuncian acciones legales

Changuinola, Bocas del Toro/Las autoridades locales del distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro se desvincularon de los actos de vandalismo con los que se les relacionaba en redes sociales, afirmando que no tuvieron nada que ver y que tomarán algunas medidas legales contra quienes difundieron dicha información.

Se trata del alcalde de Changuinola, Fidel Santo, y el representante de El Empalme, Emil Castro, quienes fueron acusados de sostener, apoyar y brindar ayuda a las personas que estaban cometiendo actos de vandalismo durante el fin de semana en Changuinola. Santos rechazó las denuncias realizadas contra su persona, que lo asocian a estas personas que han afectado la paz social y la seguridad pública del distrito.

"Me sorprende la situación (...) donde señala que este servidor está promoviendo delincuencia y vandalismo en el sector de Changuinola. Sinceramente, desconozco a los pandilleros, la delincuencia que existe en Changuinola. No tengo ningún movimiento frente a esa situación, porque aparte de eso, si me señalan, no tengo ninguna vinculación con ese tipo de personas en este distrito", expresó.

Santo manifestó su preocupación por las estructuras destruidas y los locales comerciales vandalizados, los cuales representan el sustento de las familias de la zona. Por su parte, el representante Castro, también buscó aclarar su situación tras la circulación de videos en redes sociales que supuestamente lo mostraban colaborando con este grupo.

Castro explicó que el día miércoles se encontraba en el puente realizando una entrega de donaciones al grupo de jóvenes en proceso de resocialización, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). "Nosotros, junto con el Mides y la Junta Comunal, nos dirigimos hacia el otro lado, a través de un plan entre el Mides y la Junta Comunal para hacer la entrega. Tenemos los videos, tenemos la evidencia con el Mides donde se hizo la actividad de donación hacia lo que es el centro de rehabilitación ubicado del otro lado del puente Río Changuinola", declaró.

El representante comunal también manifestó su rechazo a los hechos de vandalismo y robo ocurridos en el distrito. Castro destacó que tomarán acciones legales para defenderse de las denuncias realizadas en su contra. Las autoridades locales expresaron su disposición para colaborar con las investigaciones que puedan surgir y manifestaron su voluntad de dialogar con el Gobierno Nacional para buscar soluciones.

Finalmente, el funcionario de El Empalme reveló que han tenido acercamientos del Órgano Ejecutivo con llamadas telefónicas donde expresan interés en reunirse con los gobiernos locales.

Vuelve la tranquilidad

La tranquilidad regresa gradualmente a Changuinola en Bocas del Toro, donde el flujo vehicular se ha restablecido en el puente Torres sobre el río Changuinola, uno de los puntos más críticos durante los disturbios registrados en los últimos días.

En la tarde de este martes 24 de junio, los miembros de la Fuerza Pública mantienen un punto de control estratégico en el puente Torres, donde agentes de la Policía Nacional y miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) supervisan el paso vehicular, que se desarrolla con normalidad.

Por otra parte, las labores de limpieza continúan en toda la ciudad, con la participación activa del Cuerpo de Bomberos, que utiliza carros bomba para limpiar a presión las calles y carreteras. Estas vías quedaron cubiertas de piedras, metales y escombros dejados por las barricadas que instalaron los manifestantes durante los días de protesta.

Los establecimientos comerciales han comenzado a reabrir sus puertas de manera progresiva. Varios propietarios de negocios están realizando trabajos de reparación, incluyendo el cambio de cerraduras y otras medidas de seguridad, antes de reanudar sus operaciones comerciales.

Estado de urgencia

El viernes 20 de junio, tras más de dos horas de deliberación, el Consejo de Gabinete aprobó decretar un estado de urgencia por un período de cinco días en la provincia de Bocas del Toro, medida que implica la suspensión de garantías constitucionales. Esta tarde, el Consejo de Gabinete aprobó extender la medida hasta el próximo 29 de junio.

Además, se incrementó a 40 millones de dólares el presupuesto destinado para atender el estado de emergencia decretado con anterioridad para solventar los daños causados durante los últimos días.

La declaratoria del estado de urgencia se produjo tras la escalada de violencia registrada el jueves 19 de junio, cuando grupos de manifestantes irrumpieron en las instalaciones del Aeropuerto Internacional "Capitán Manuel Niño" de Changuinola, violentando la cerca perimetral y sustrayendo vehículos de empresas de alquiler.

Estas personas también causaron daños al estadio Calvin Byron, saquearon las instalaciones de varias empresas y cometieron robos en varios comercios de la zona.

Con información de Luis Alberto Jiménez