Estudiante de enfermería es declarado culpable por delito de violación en Chiriquí

El Tribunal de Juicio Oral de Chiriquí halló culpable a un joven de 32 años, que estudia enfermería, por el delito de violación, afectando a una niña.

Esta resolución se tomó tras un proceso de tres días de audiencias, donde el tribunal evaluó las presentaciones de las partes involucradas, además de recibir 26 evidencias que incluían testimonios, informes periciales, documentos y objetos.

En consecuencia, se programó la audiencia para la lectura del fallo para el 9 de febrero de 2026, a las 3:00 p. m. en la sala 9.

Durante el proceso, el Ministerio Público pidió que se impusiera la pena más severa de 18 años de prisión. La defensa pública, en contraposición, solicitó una sentencia de 60 meses de cárcel para el acusado.

La investigación se relaciona con un suceso que tuvo lugar el 14 de marzo de 2022, en Baco, distrito de Barú, donde se halló a una menor embarazada fallecida con una lesión en su abdomen.

Es importante mencionar que en 2024, el acusado fue juzgado por un jurado popular, que lo exoneró del cargo de femicidio, pero lo declaró culpable de violación. Esta decisión fue objeto de apelación por parte de la defensa y, posteriormente, un tribunal de apelaciones superior ordenó un nuevo juicio.