Estudiantes panameños proponen cambios clave para rediseño curricular

Ciudad de Panamá, Panamá/Por primera vez en Panamá, más de 300 estudiantes de 11.° y 12.° grado de escuelas oficiales se reunieron para aportar sus ideas y propuestas al rediseño curricular que impulsa el Ministerio de Educación (Meduca). El evento, denominado Primer Foro Nacional: Líderes por la Transformación Educativa se celebró con la participación de jóvenes provenientes de las 16 regiones educativas del país.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, expresó su sorpresa y admiración por los aportes de los jóvenes. "A veces subestimamos a nuestros jóvenes y me voy impresionada. Ellos están más claros del mundo en que viven, de las expectativas de ese mundo hacia ellos y las necesidades que tienen para enfrentarlo, están más claros que muchos adultos y han hecho aportes que nos van a ayudar a redefinir lo que estamos haciendo. Sin su apoyo, este proyecto de rediseño curricular hubiese quedado en un 50%", afirmó la ministra.

Entre las propuestas presentadas, los estudiantes hicieron un llamado a la modernización y mejora de las infraestructuras educativas. Keysi Atencio, de la Escuela Secundaria de Aserrío, en Chiriquí, propuso "implementar más la tecnología en los centros educativos y los laboratorios en todo el país en el Bachiller de Turismo". Por su parte, Raúl Rodrigo, del Instituto Profesional y Técnico de Chilibre, sugirió que se "incrementen las horas de taller, las herramientas certificadas para el colegio, aulas garantizadas con laboratorios para dar clases adecuadamente".

El encuentro también contó con el apoyo de la Asamblea Nacional. La diputada Paulette Thomas calificó la actividad como una "buena noticia" y dijo que "aglutinar a más de 300 líderes estudiantiles, todos con la finalidad de transformar la educación de océano a océano y de frontera a frontera, aquí solo pueden salir cosas buenas". Su colega, la diputada Lilia Batista, destacó la importancia de escuchar a los estudiantes, afirmando que "es tan importante que sean escuchados, es una deuda que se tenía con ellos y hoy se ha hecho realidad".

El foro incluyó a expositores nacionales e internacionales, algunos de los cuales participaron en el programa Líderes Dejando Huellas (LDH) de 2010. Una de las expositoras, Aitana Jiménez, compartió su motivación: "En esta experiencia de ver tantos chicos reunidos, estoy segura de que de aquí saldrán los próximos líderes de Panamá. No hay duda de que, con la educación, uno puede llegar muy lejos. Así como yo pude, seguramente ellos también podrán".

Como resultado de las mesas de trabajo, los estudiantes redactaron un Manifiesto Estudiantil, un documento que consolida sus propuestas, compromisos y visiones para la transformación educativa en Panamá. Según Irving Rodríguez, director Nacional de Asuntos Estudiantiles, este evento "marca el inicio de un encuentro de líderes juveniles" que busca sentar las bases de proyectos de liderazgo sostenibles para el futuro del sistema educativo.