Se blindan: Etesa licita póliza de responsabilidad civil para proteger a directores y gerentes

Ciudad de Panamá, Panamá/La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) abrió una licitación pública para contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil para directores, dignatarios y gerentes, para resguardar el patrimonio personal de sus altos mandos, frente a reclamaciones derivadas de decisiones u omisiones en el ejercicio de sus funciones.

La convocatoria, publicada el 10 de septiembre de 2025 en el portal de Panamá Compras, establece que la presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el 18 de septiembre a las 10:01 a.m.

El contrato tendrá una vigencia de 12 meses, con un precio de referencia de $72,655.58, cargado a la partida presupuestaria 2.78.0.1.001.01.02.164, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la cual cuenta con un saldo anual de $3.9 millones.

La póliza, conocida en el ámbito corporativo como D&O (Directors and Officers Liability Insurance) cubrirá a los directores, dignatarios y gerentes de Etesa para que los ampare frente a reclamaciones que se presenten en su contra por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

Entre las coberturas destacan:

Protección patrimonial personal de los directivos asegurados.

de los directivos asegurados. Reembolso a la sociedad en caso de que Etesa deba asumir gastos legales.

en caso de que deba asumir gastos legales. Cobertura de reclamos de valores , incluyendo indemnizaciones y costos judiciales.

, incluyendo indemnizaciones y costos judiciales. Inclusión de empresas afiliadas, asociadas, subsidiarias actuales y futuras, así como entidades financieras vinculadas.

La actual junta directiva de Etesa la conforman el ministro de Comercio, Julio Moltó (presidente); María Fábrega (directora tesorera de la directiva); el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac (director de la junta directiva); Víctor Manuel Batista (representante de los colaboradores) y Roberto Roy Ortega (secretario general).

El contrato será adjudicado bajo la modalidad global y contempla que los reclamos deberán ser pagados en un máximo de 30 días tras la presentación del informe final y finiquito.

Etesa podrá cancelar la póliza con 30 días de anticipación , al igual que la aseguradora, aunque en este último caso bajo modalidad pro-rata.

podrá cancelar la póliza con , al igual que la aseguradora, aunque en este último caso bajo modalidad pro-rata. Si no hay notificación de renovación, la cobertura se extenderá de manera automática con las mismas condiciones de la póliza original.

con las mismas condiciones de la póliza original. La aseguradora adjudicada no podrá modificar las condiciones generales ni el precio de la prima durante la vigencia del contrato.

De acuerdo con el pliego de cargo, Etesa, como empresa estratégica para el sistema eléctrico nacional e internacional, busca con esta póliza mitigar riesgos legales y financieros que pudieran comprometer no solo a sus autoridades, sino también la estabilidad de la entidad.