Evalúan nuevas rutas para el desfile navideño en San Miguelito; fecha será anunciada próximamente

El año pasado, el evento se desarrolló desde la entrada del Valle de Urracá hasta Mano de Piedra.

San Miguelito/La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, confirmó que este año se realizará nuevamente el desfile navideño, aunque aún no se ha definido la fecha exacta del evento.

Explicó que actualmente se evalúan distintas opciones de recorrido para escoger la ruta más conveniente y accesible para los residentes del distrito.

Hernández indicó que el equipo municipal ya se encuentra preparando los detalles para lo que denominó “la Navidad más bonita en San Miguelito”, y adelantó que próximamente se dará a conocer la ruta oficial del desfile 2025.

El año pasado, el evento se desarrolló desde la entrada del Valle de Urracá hasta Mano de Piedra, con una variada programación artística, presentaciones de bandas musicales y diferentes atracciones familiares que reunieron a cientos de asistentes.

"Sí, nosotros estamos preparándonos ya también para la Navidad más bonita en el distrito de San Miguelito, explorando algunas rutas diferentes, más céntricas y accesibles para nuestro desfile", comentó Hernández.

Se espera que en las próximas semanas la Alcaldía comunique oficialmente la fecha y los detalles del recorrido de este año.

Información de Luis Mendoza