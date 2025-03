Excanciller Ritter: La jueza Baloísa Marquínez cumplió su deber al solicitar alerta de Interpol

Panamá/El excanciller de la República, Jorge Ritter considera que la jueza Baloísa Marquínez cumplió su deber al solicitar la alerta contra Ricardo Martinelli a la Interpol.

No es que ella debió hacerlo o no, es que ella cumplió con su deber al decir: "Este señor tiene que venir a cumplir su condena e independientemente de lo que le diga el Órgano Ejecutivo, yo creo que ese era su deber, ella no puede acomodarse a lo que ha decidido el Órgano Ejecutivo”, dijo.