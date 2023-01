Exfiscal colombiana sobre Ley de Extinción de Dominio: los únicos que deben temer son los corruptos

Ciudad de Panamá, Panamá/¿Qué podría pasar en Panamá si no se aprueba la Ley de Extinción de Dominio? Según la exjuez, exfiscal colombiana y consultora Sara Salazar, los delincuentes podrían venir a establecer sus empresas ilícitas pensando que nada les pasará, porque no hay leyes que lo eviten.

Las palabras de Salazar se dieron en medio de un taller nacional organizado por el Ministerio de Seguridad, para sensibilizar a la sociedad civil y entidades sobre los beneficios si se aprueba la Ley de Extinción de Dominio, que lleva tiempo en la Asamblea Nacional.

El taller contó con varios expositores. Salazar dijo que los únicos que deben temer a esta ley son los corruptos.

“La mayoría de países ya tienen unas normas contra los bienes adquiridos ilícitamente, entonces lo que va a pasar es que Panamá va a recibir a los delincuentes aquí, porque van a decir, bueno como allí no hay leyes a mí no me van a quitar mis bienes, porque no va a pasar nada”.

Agregó que, ese problema ahora no se ve, pero posteriormente se observará la violencia y criminalidad que esto desata.

Por su parte, Jonathan Riggs, secretario general del Ministerio de Seguridad, indicó que es una oportunidad para que las entidades y sociedad civil se manifiesten en la búsqueda de consensos para fortalecer la persecución de la criminalidad.