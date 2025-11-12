Expertos internacionales analizan en Panamá el futuro de la minería y su impacto ambiental

En septiembre pasado, el Ministerio de Ambiente inició una auditoría al proyecto Cobre Panamá, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

Ciudad de Panamá/En Panamá se llevó a cabo un foro sobre minería que reunió a especialistas de países como República Dominicana, Colombia, Perú y Chile, con el propósito de intercambiar experiencias sobre el desarrollo responsable de esta actividad.

El evento fue organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), cuyo presidente, Juan Arias, destacó la importancia de abordar con seriedad el debate nacional en torno a la minería, la generación de empleo y la sostenibilidad ambiental.

“Entendemos que en otros países se ha logrado un desarrollo minero responsable, y eso es exactamente lo que queremos aprender hoy: cómo hacerlo correctamente en Panamá, generando empleo, riqueza y asegurando que las comunidades cercanas a las minas sean las principales beneficiadas”, señaló Arias.

El presidente de la Cámara de Comercio agregó que existen materiales ya procesados en la mina de cobre que podrían ser aprovechados en el futuro sin causar daños al medio ambiente, siempre y cuando se realice una adecuada planificación y supervisión técnica.

Por su parte, Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá, subrayó que los resultados de las auditorías que se están realizando al proyecto minero serán claves para recuperar la confianza ciudadana.

“Hay que esperar que los resultados salgan. Es muy importante, porque eso le daría más credibilidad y confianza al panameño sobre el tema de la minería”, expresó.

Sin embargo, desde el ámbito ambientalista se reiteró la necesidad de respetar la moratoria minera vigente y el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lilian Guevara, directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), sostuvo que “se debe apostar al cierre seguro y definitivo de las operaciones, realizar una auditoría minera integral y evitar cualquier intento de concesión disfrazada, considerando que el Estado panameño no cuenta con la capacidad para explotar la minería metálica de manera sostenible”.

En septiembre pasado, el Ministerio de Ambiente inició una auditoría al proyecto Cobre Panamá, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón, como parte del proceso de evaluación sobre los impactos y responsabilidades ambientales de la operación minera.

Con información de María De Gracia