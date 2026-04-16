Expo Vivienda Capac 2026 abre con expectativas de dinamizar el mercado inmobiliario

El evento estará abierto al público hasta el domingo 19 de abril en el Panama Convention Center.

Ciudad de Panamá/La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) dio inicio a la vigésima tercera edición de Expo Vivienda Capac 2026 en el Panama Convention Center, un evento que congrega a los principales actores del mercado residencial con una oferta superior a 300 proyectos habitacionales.

Durante la inauguración participaron autoridades del Gobierno, representantes del sector privado y miembros del gremio, quienes coincidieron en la importancia de este espacio como punto de conexión entre desarrolladores, entidades financieras y familias interesadas en adquirir una vivienda.

La presidenta de la Capac, Irene Orillac de Simone, destacó que la feria se ha consolidado como una plataforma clave para el sector, al integrar en un mismo lugar a quienes impulsan la cadena de valor de la vivienda.

La dirigente reconoció que la industria ha enfrentado retos recientes vinculados a la desaceleración económica y a cambios regulatorios, pero aseguró que ha sabido adaptarse. En ese sentido, subrayó que este tipo de iniciativas contribuyen a generar confianza y facilitan que más personas puedan acceder a una vivienda propia.

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También resaltó que el desarrollo de infraestructura y las decisiones económicas del país influyen directamente en la actividad constructora y en la creación de empleos.

El primer vicepresidente del gremio, Gabriel Diez Montilla, fue el encargado de ofrecer el discurso inaugural, en el que reiteró el optimismo del sector y el valor de la feria como vitrina para la comercialización de proyectos inmobiliarios.

A su vez, el presidente del Comité Organizador de Ferias, Arturo Sáenz, señaló que la actividad se desarrolla en un escenario de crecimiento moderado para la construcción, donde uno de los principales desafíos es lograr que la oferta disponible llegue efectivamente a quienes buscan una vivienda.

Indicó que factores como el acceso al crédito, los ingresos familiares y las condiciones de financiamiento continúan siendo determinantes en la toma de decisiones de compra. No obstante, destacó que la implementación de la nueva ley de interés preferencial y la participación de la banca hipotecaria pueden impulsar la dinamización del mercado.

La feria cuenta con la presencia de más de 100 promotoras, bancos y empresas vinculadas al sector, con proyectos distribuidos en distintas regiones del país y orientados a diversos segmentos de la población.

Durante los días de exhibición, los visitantes podrán beneficiarse de condiciones especiales, entre ellas tasas preferenciales, facilidades para el pago inicial y promociones exclusivas, lo que incentiva la adquisición de viviendas.

Según los organizadores, el mayor interés de los compradores se concentra en viviendas con precios de hasta B/.120,000, reflejando la necesidad de opciones accesibles en el mercado.

Se estima que Expo Vivienda Capac 2026 reciba a más de 10,000 personas y genere aproximadamente B/.80 millones en transacciones hipotecarias, reafirmando su relevancia dentro del sector inmobiliario nacional.

Con información de Luis Jiménez