Expulsan a más de 30 colombianos por diversos delitos y faltas migratorias

Desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, en un vuelo con destino a Medellín, Colombia, 35 ciudadanos de ese país fueron deportados y expulsados por el Servicio Nacional de Migración (SNM).

El informe señala que estas personas incumplieron normativas migratorias, luego de un análisis individual de cada caso. Del total de personas retornadas, 20 hombres y una mujer fueron deportados, mientras que 14 fueron expulsados.

La mayoría de estos colombianos mantenían antecedentes penales por delitos que atentan contra la seguridad colectiva y el orden público.

Entre estos incumplimientos figuran irregularidades administrativas y la presunta vinculación con delitos como posesión y tráfico internacional de drogas; trata y tráfico de migrantes; delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión y tráfico de armas y explosivos; actos sexuales violentos con agravantes; tráfico y porte de estupefacientes; y extorsión.

Este fue el vuelo chárter número 64 que se realiza en el marco del memorándum de entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos, que establece mecanismos de cooperación para una gestión migratoria ordenada, segura y conforme a la ley, priorizando la seguridad nacional y el fortalecimiento del control migratorio, en coordinación con las instancias competentes.

