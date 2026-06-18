Expulsan del país a ciudadano colombiano vinculado al Clan del Golfo tras alerta de Interpol

La verificación efectuada mediante las bases de datos institucionales permitió identificar que el extranjero mantenía una alerta roja de Interpol y una orden de captura vigente.

Ciudad de Panamá/El Servicio Nacional de Migración (SNM) confirmó la expulsión del territorio nacional de un ciudadano colombiano presuntamente vinculado a la organización criminal Clan del Golfo, luego de una investigación realizada por la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza.

La verificación efectuada mediante las bases de datos institucionales permitió identificar que el extranjero mantenía una alerta roja de Interpol y una orden de captura vigente por diversos delitos, entre ellos concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión y lesiones personales.

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Tras la confirmación de la información, las autoridades migratorias procedieron con la medida de expulsión, impidiendo la permanencia del ciudadano en Panamá.

El Servicio Nacional de Migración destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para reforzar los controles migratorios, el intercambio de información y la cooperación internacional, con el objetivo de prevenir el ingreso y permanencia de personas relacionadas con actividades delictivas en el país.