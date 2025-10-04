¡Prepárese! Extienden aviso de vigilancia por lluvias significativas en varias provincias del país

La Zona de Convergencia Intertropical, junto con un sistema de baja presión al norte del país y el aumento de los vientos del sur, están favoreciendo el transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia el istmo panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) emitió este sábado 4 de octubre una actualización del aviso de vigilancia por lluvias significativas, el cual se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. del mañana domingo.

De acuerdo con el pronóstico, la Zona de Convergencia Intertropical, junto con un sistema de baja presión al norte del país y el aumento de los vientos del sur, están favoreciendo el transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia el istmo panameño.

Las áreas que se encuentran bajo este aviso son:

Bocas del Toro

Chiriquí

Comarca Ngäbe Buglé

Veraguas

Coclé

Herrera

Darién

Te podría interesar: Probabilidades de cáncer de próstata son diez veces mayor si hay antecedentes familiares

El Imhpa advirtió que podrían registrarse lluvias de moderadas a muy fuertes, con acumulados probables diarios entre 40 y 80 milímetros, e incluso montos superiores de manera puntual en las zonas bajo aviso. En el resto del país, las estimaciones de lluvia se sitúan entre 10 y 40 milímetros.

Las autoridades señalaron que, debido a la intensidad o continuidad de las precipitaciones, existe la posibilidad de:

Aumento en los niveles de ríos

Deslizamientos de tierra

Calles anegadas

Caída de árboles

El instituto recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y extremar medidas de precaución, especialmente en las zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.