¡Prepárese! Extienden aviso de vigilancia por lluvias significativas en varias provincias del país

La Zona de Convergencia Intertropical, junto con un sistema de baja presión al norte del país y el aumento de los vientos del sur, están favoreciendo el transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia el istmo panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) emitió este sábado 4 de octubre una actualización del aviso de vigilancia por lluvias significativas, el cual se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. del mañana domingo.

De acuerdo con el pronóstico, la Zona de Convergencia Intertropical, junto con un sistema de baja presión al norte del país y el aumento de los vientos del sur, están favoreciendo el transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia el istmo panameño.

Las áreas que se encuentran bajo este aviso son:

  • Bocas del Toro
  • Chiriquí
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Veraguas
  • Coclé
  • Herrera
  • Darién

El Imhpa advirtió que podrían registrarse lluvias de moderadas a muy fuertes, con acumulados probables diarios entre 40 y 80 milímetros, e incluso montos superiores de manera puntual en las zonas bajo aviso. En el resto del país, las estimaciones de lluvia se sitúan entre 10 y 40 milímetros.

Las autoridades señalaron que, debido a la intensidad o continuidad de las precipitaciones, existe la posibilidad de:

  • Aumento en los niveles de ríos
  • Deslizamientos de tierra
  • Calles anegadas
  • Caída de árboles

El instituto recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y extremar medidas de precaución, especialmente en las zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

