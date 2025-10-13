Extranjera es aprehendida con 50 paquetes de presunta droga en el Aeropuerto de Tocumen

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Antidrogas y en coordinación con el Ministerio Público, aprehendió a una mujer extranjera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por presunto transporte de sustancias ilícitas.

Conforme al informe de las autoridades, se incautaron 50 paquetes con presunta droga. Se conoció que la ciudadana capturada tenía como destino final España.

La institución reiteró el compromiso de fortalecer las acciones contra el narcotráfico y reafirmó que continuará trabajando de forma interinstitucional para garantizar la seguridad del país y llevar ante la justicia a los de estos delitos.

