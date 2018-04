Extranjeros fueron ‘estafados’ con supuestas afiliaciones ilegales a la CSS

Según relató Rodríguez, "comenzaron a inscribir a diestra y siniestra a cualquier extranjero por el cobro de 47 dólares, se daban recibos que no tienen formato de numeración que se desconoce de dónde salían, pero lo llevaban a Migración para obtener sus permisos" para estar en el país.

El presidente de Arena aseguró que el formato de la CSS no está organizado, por lo que los afectados piden que se les devuelva su dinero.

"Fui a la CSS, me enviaron a una oficina y me dijeron que es un tema sensitivo y que no me podían dar respuesta de manera inmediata. Queremos respuesta de ellos", solicitó Rodríguez.

El presidente de Arena, explicó que le daban recibo a extranjeros, le decían que tenían que esperar a que los llamaran, pero ha pasado ya un año y nada que los contactan.

Rodríguez incluso manifestó que hay empresas que contratan a extranjeros, pagan dos cuotas en la CSS y luego no siguen pagando más, cuando esa persona contratada sale de la empresa y necesita sus fichas del seguro, resulta que no tienen cuotas pagadas.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a todos los extranjeros residentes en Panamá, para que los acompañen desde las 9:30 de la mañana de este martes 3 de abril, en las oficinas de la CSS en vía Transístmica para entregar documentación al director de la entidad de salud pública, a fin de pedir la devolución de los dineros de quienes resultaron afectados.