Fallas técnicas afectaron el concierto de Carlos Vives en Panamá, informa productora

Ciudad de Panamá, Panamá/A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la empresa ShowPro Panamá informó que el concierto de Carlos Vives realizado el pasado domingo, en celebración del Día de las Madres, se vio afectado por problemas técnicos vinculados al sistema de sonido durante la presentación.

Entre los puntos más relevantes del comunicado, la compañía destacó que se contrató a la empresa Fluge S.A., encargada de suministrar determinados equipos de procesamiento de sonido requeridos para el espectáculo.

La productora explicó que durante la prueba de sonido se detectaron fallas técnicas en algunos de los equipos, lo que impactó directamente la calidad de la mezcla auditiva destinada al artista. Añadieron que tanto el equipo técnico de Carlos Vives como la producción local trabajaron de manera coordinada durante varias horas para intentar minimizar el inconveniente.

Estas labores, detalló la empresa, ocasionaron un retraso en la apertura de puertas, y pese a los esfuerzos realizados, las fallas reaparecieron durante el show, afectando de forma directa la calidad del sonido percibido por el público.

ShowPro destacó que Carlos Vives, su banda y su equipo técnico no tienen responsabilidad alguna en lo ocurrido, resaltando la profesionalidad y entrega del cantante colombiano a lo largo de todo el evento.

La empresa agradeció la paciencia, comprensión y apoyo del público, resaltando que el ánimo y la energía de los asistentes fueron esenciales para que la presentación pudiera desarrollarse a pesar de las dificultades técnicas registradas.