Pintan corazón azul en memoria de Eusebia de Suárez en Juan Díaz

“Que no quede impune la muerte de mi esposa”: clamor de familia de víctima atropellada, quienes además piden respeto al paso de cebra tras accidente fatal.

Panamá/Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Eusebia de Suárez pintaron este miércoles un corazón azul en el lugar del trágico accidente que le provocó la muerte días después en un centro hospitalario del país.

Eusebia de Suárez trabajó durante 25 años en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y fue atropellada el pasado 5 de marzo por un bus de la ruta Tanara–Panamá, en el sector de Juan Díaz.

Sus familiares aseguraron que esta iniciativa busca mantener viva su memoria, pero también enviar un mensaje a los conductores sobre la importancia de respetar las señales de tránsito y el paso de cebra.

La nieta de Eusebia expresó: “Hoy le pintamos el corazón azul a mi abuela como una huella de que nunca la vamos a olvidar y de que también tengamos precaución en el manejo porque muchas cosas se pueden evitar”. Indicó además que la pérdida de Eusebia aún no ha sido superada por la familia.

Por su parte, el esposo de la víctima pidió que el caso no quede sin consecuencias. “Que no quede impune la muerte de mi esposa”, manifestó, al tiempo que reiteró el llamado a respetar el paso de cebra. “Yo no puedo dormir, todos los días pienso en ella”, agregó.

En tanto, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) recordó que las cifras de accidentes viales continúan en aumento. Solo en lo que va de 2026 se han registrado 12,659 accidentes de tránsito y más de 3,165 personas lesionadas.

De acuerdo con la entidad, las principales causas de estos hechos están relacionadas con imprudencia, negligencia, inobservancia e impericia al volante.

Las investigaciones por este caso continúan en curso, aunque insistieron en que el principal mensaje es que los conductores respeten las señales de tránsito para evitar más víctimas fatales.

Con información de Jessica Román.