Familias disfrutan del espíritu navideño en el parque 8 de Diciembre de Penonomé

Penonomé, Coclé/El Parque 8 de Diciembre, en el distrito de Penonomé, se llenó de color, alegría y emoción con el encendido navideño que ya disfrutan cientos de familias. Desde tempranas horas, los más pequeños fueron los protagonistas de una velada iluminada por miles de luces que dan vida a la temporada.

Entre ellos se encontraban los gemelos Eliécer Sánchez y Rubiel Sánchez Hernández, quienes no ocultaron su entusiasmo al compartir su experiencia con las cámaras de TVN Noticias. “Lo mejor de estar aquí es para mi hermana. La estoy viendo desde aquí que va a tocar”, expresó uno de los hermanos, visiblemente emocionado.

Al consultarles qué es lo que más disfrutan del parque, los niños coincidieron en que las luces, las decoraciones y la magia navideña son lo que más les atrae. “Feliz Navidad a mi mamá y a mi papá”, añadió uno de ellos, enviando un tierno mensaje familiar.

Otros asistentes también compartieron su alegría. “Estoy con mi prima Gladys. Vamos a estar bien”, comentó un joven visitante, mientras otro destacó que lo que más disfruta son “las luces, el diseño, todo… la Navidad, compartir con nuestra familia y amigos”.

Los niños también hablaron sobre el significado de esta época. “Me gustan los regalos y la llegada del Niño Dios”, dijo una de las pequeñas participantes, quien además se preparaba para interpretar una canción navideña ante el público. “Venimos a cantar para que se sienta el valor de la Navidad”, aseguró.

La celebración continúa con actividades culturales y artísticas que buscan fortalecer el espíritu comunitario y ofrecer espacios seguros de convivencia en esta temporada tan esperada.

Con información de Nathali Reyes