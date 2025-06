Pacientes con enfermedades crónicas exigen acelerar compras de medicamentos para evitar crisis en 2026

Ciudad de Panamá/¿Qué ha cambiado en el sistema de salud tras la puesta en marcha de la nueva ley de medicamentos?

Esa es la pregunta que se hacen miles de panameños a nivel nacional al salir de la Caja de Seguro Social (CSS) sin el medicamento que les recetó el doctor. Pero, ¿por qué ocurre esta situación y cuál es la realidad sobre el abastecimiento de las medicinas?

Emma Pinzón, presidenta de la Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, explicó en Noticias AM cómo se lleva adelante el proceso con la Ley 419 de 2024, aprobada para mejorar las deficiencias del sistema en materia de abastecimiento de medicinas.

Pinzón recuerda que, al momento de su aprobación, celebraron dos aspectos clave: la planificación anticipada y el presupuesto garantizado. “Por ejemplo, ya viene el 2026; ya debería estar trabajándose el abastecimiento del 2026. La planificación debe comenzar en enero del 2025", detalló.

También destacó que la ley obliga a que el presupuesto destinado a medicamentos no sea inferior al del año anterior, lo que se ha cumplido hasta ahora. Sin embargo, la falta de acción en la planificación preocupa. “Ya estamos en julio, ya mañana es julio y hasta ahora no ha habido movimiento para empezar a trabajar la compra del 2026 de una cantidad aproximada de medicamentos de 350 renglones”, advirtió.

Uno de los métodos introducidos por la ley es el “abastecimiento oportuno”, que permite acelerar los procesos de compra y mejorar precios a través de adquisiciones conjuntas entre la CSS y el Ministerio de Salud.

La experiencia pasada demuestra su efectividad: “En octubre del 2023 se llevó a cabo el acto y de una vez, el 29 de diciembre, ya se había adjudicado. O sea, si te fijas, dos meses. Eso no se ve con esa frecuencia. Y luego, de una vez, en el primer trimestre del año 2024, comenzaron las entregas, pero eso era a dos años. Significa que era el 2024 y el 2025, ¿qué va a pasar en el 2026”, reclamó Pinzón.

Sobre este tema, la federación ha pedido formalmente a la CSS que convoque al equipo técnico para revisar este tema junto al director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, ya que, de prolongarse esta situación, se corre el riesgo de que en los primeros meses de 2026 el sistema de salud se enfrente a un desabastecimiento aún mayor.

Tecnología y percepción ciudadana

Otro de los puntos pendientes es el uso efectivo de plataformas tecnológicas para que los pacientes puedan verificar la disponibilidad de medicamentos, ya que actualmente existe una aplicación de la CSS que permite consultar por policlínica, pero su funcionamiento es limitado porque los servidores que se utilizan son obsoletos. Al respecto, la junta directiva de la CSS ha dicho que se está a la espera de una aprobación para actualizarlos y mejorar el funcionamiento de la aplicación para todos los tipos de dispositivos.

Pinzón considera que, a raíz de esta situación, aunque el abastecimiento ha mejorado según cifras oficiales, persiste una percepción negativa entre la población.

"La población va a ir a su policlínica más cercana y puede ser que ahí no haya, pero sí hay en otra. Entonces tienes que darle facilidades a la población para que investigue y dirigirse directamente a donde hay", explicó Pinzón, añadiendo que es clave facilitar herramientas para que el usuario pueda consultar y dirigirse donde realmente sí hay medicamentos.

En redes sociales, las quejas persisten: “Pastillas para la presión brillan por su ausencia, las estoy comprando, esto anda de mal en peor”, o “no hay paracetamol ni atorvastatina como hace tres meses”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales tras una pregunta sobre la situación que realizó TVN Noticias.

Pinzón también identificó fallos en la interoperabilidad entre la CSS y el Minsa.

"Los centros de salud están ofreciendo medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, enfermedades también que necesitan antibióticos, siempre que tú vayas con la receta. ¿Qué pasa? Los de la Caja de Seguro Social nos dan receta electrónica y no está en comunicación esa receta electrónica con el Minsa", precisó.

Esta falta de comunicación entre sistemas limita el acceso, especialmente en zonas donde la disponibilidad varía entre instituciones. “Hay cositas que tenemos que ir mejorando”, añadió.

Además de la compra grande de 350 productos, Pinzón señaló otro caso que les preocupa: un acto público celebrado el 19 de mayo, con solo 16 renglones, incluyendo cinco medicamentos contra el cáncer en sangre, que aún no ha sido adjudicado. “Solamente son 16 renglones y no adjudican, o sea, no dicen, y son productos que tienen un único proveedor porque son productos nuevos, entonces no entendemos qué está pasando allí”, cuestionó.

Para la federación, contar con datos es clave. Por eso están desarrollando una página web donde los pacientes puedan dejar sus quejas y reportes para presentar las cifras de los pacientes y medicamentos que no están funcionando cuando se reúnan con las autoridades de la CSS y el Minsa. En ese sentido, Pinzón instó a las personas a que siempre que tengan alguna queja del medicamento hagan el reporte, ya que si solo se queja una persona no servirá la presión ciudadana para que se mejore la calidad del servicio.