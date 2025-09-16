Aprehenden en La Chorrera a un hombre vinculado al femicidio de su expareja

El hecho ocurrió el 7 de octubre de 2024 en el sector de Santa Cruz.

Unidades policiales aprehendieron a un hombre en el distrito de La Chorrera, presuntamente vinculado al delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de femicidio, en perjuicio de su expareja, hecho ocurrido el 7 de octubre de 2024 en el sector de Santa Cruz.

Esta aprehensión se efectuó en el corregimiento El Arado, mediante diligencia de allanamiento en conjunto con el Ministerio Público, tras investigaciones judiciales y resultados científicos, que determinan la presunta vinculación del hombre con la muerte de su expareja, quien falleció a causa de una intoxicación con herbicida.

Este ciudadano fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste para los trámites correspondientes.