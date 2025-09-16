Detienen en Panamá Norte a cuatro personas, incluyendo a 'Cuni' y 'Bolita', buscados por presunto homicidio

Las autoridades también una persona fue aprehendida por maltrato a un menor, y otra fue capturada con un arma de fuego y 15 municiones.

La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a cuatro personas durante la "Operación Namus" en los corregimientos de Ernesto Córdoba Campos y Alcalde Díaz. Entre los aprehendidos se encuentran alias "Cuni" y "Bolita", presuntos vinculados al delito contra la vida y la integridad personal.

Ambos son señalados por el homicidio de un hombre el pasado 24 de agosto, en el sector conocido como El Veragüense.

El operativo también resultó en otras detenciones. Una persona fue aprehendida por maltrato a un menor, y otra fue capturada con un arma de fuego y 15 municiones.

Todos los detenidos, junto con las evidencias recabadas, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para los procedimientos correspondientes.