Feria Internacional de La Chorrera impulsa el comercio y beneficia a emprendedores locales

Este tipo de actividades dinamizan la economía local y generan beneficios para numerosas familias.

Desde la Feria Internacional de La Chorrera, el equipo de TVN Noticias conversó con autoridades del distrito, quienes destacaron el impacto positivo del evento ferial y confirmaron que, para esta edición, también se otorgaron permisos para la venta en los alrededores del recinto, ampliando las oportunidades comerciales para emprendedores y artesanos.

El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, resaltó que este tipo de actividades dinamizan la economía local y generan beneficios para numerosas familias, no solo del distrito, sino también de otras regiones del país.

“Todos estos eventos van a beneficiar a muchas personas, familias y también a diferentes provincias, porque muchas personas vienen a nivel nacional. Muchos artesanos y emprendedores han salido beneficiados con este evento”, expresó.

🔗Puedes leer: TVN Media y la Feria de La Chorrera firman alianza estratégica

Chong agregó que las expectativas se mantienen altas para el fin de semana, ante la constante llegada de visitantes.

“Esperamos que este fin de semana sigan llegando esas persona que quiere venir a visitar. Aquí hay mucha oportunidad, la verdad que la gente está contenta”, indicó.

Por su parte, los vendedores señalaron que diariamente sus puestos han recibido la visita de más de mil personas interesadas en consumir sus productos, lo que refleja el movimiento comercial generado por la feria.

Durante esta jornada, cientos de personas continuan llegando al recinto ferial, consolidando a la Feria Internacional de La Chorrera como uno de los principales puntos de encuentro para el comercio, el emprendimiento y el entretenimiento en la región oeste del país.

Con información de Yiniva Caballero