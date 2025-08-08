Feria Internacional del Libro: Panamá se prepara para una semana de literatura, cultura y gastronomía

Entre los autores internacionales que se presentarán en la feria destacan Memo Plastilina, Walter Riso, entre muchos otros.

La Feria Internacional del Libro 2025 (FIL) iniciará el próximo lunes 11 de agosto en el Centro de Convenciones Atalpa, reuniendo a cientos de escritores de todas partes del mundo.

Alexandra Samudio, directora ejecutiva de la Cámara Panameña del Libro, brindó una serie de detalles sobre el evento, que busca incentivar el hábito de la lectura en la población y que a lo largo de los años ha logrado congregar a más de 1 millón de visitantes.

Según las cifras históricas, las mujeres son el mayor grupo poblacional que visita la FIL.

“Los jóvenes son también parte del público que asiste más a las ferias, y precisamente dentro de los programas que tenemos fomentamos lo que es el tema de innovar y darle espacio a los jóvenes”, indicó Samudio.

Como organizadora del evento, Samudio resaltó la importancia de brindar estos espacios a todos los escritores emergentes, ya que son la semilla para que se pueda seguir desarrollando este tipo de actividad en el país.

Este 2025 la FIL cuenta con un amplio programa que pertenece a las industrias creativas y culturales.

Samudio explicó que, como este año el invitado especial es Marruecos, habrá un stand de comida marroquí, además de las estaciones, talleres, tarimas artísticas, el Congreso de Bibliotecarios, Congreso de Profesores, entre muchas otras actividades que fortalecen el ámbito de la literatura.

“El tema del libro, esa conexión que tú tienes, obviamente no te la da la virtualidad”, remarcó Samudio.

Entre los autores internacionales que se presentarán en la feria destacan Memo Plastilina, Walter Riso, entre muchos otros.

La Feria Internacional de Libro será hasta el domingo 17 de agosto; las puertas abren de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

El precio de los boletos en preventa está en:

Adultos: $3.00

Niños: $1.00

Estudiantes universitarios: $1.00

Jubilados: $2.00

Pasaporte cultural: $18.00 (pase para los 7 días de Feria)

Niños menores de 4 años entran gratis.

Los puede adquirir a través de la plataforma Panatickets o en los puntos de venta físicos ubicados en Multiplaza y Felipe Motta de Marbella.

Para conocer todas las actividades, puede visitar el siguiente sitio web: Feria Internacional del Libro o las redes sociales @camarapanamenadellibro.