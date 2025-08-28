Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo: tradición, cultura y orgullo panameño en Las Minas

Las Minas, Herrera/Cada año, entre los meses de julio y octubre, florece una de las joyas naturales más emblemáticas de Panamá: la Flor del Espíritu Santo, una orquídea de pétalos marfil intenso que en su interior revela la figura de una delicada paloma, símbolo de paz y espiritualidad. Esta flor, originaria del país, fue declarada oficialmente flor nacional el 21 de octubre de 1980 por la Asamblea Nacional.

La flor pertenece a la familia de las orquídeas y es apreciada no solo por su belleza, sino también por su valor simbólico para los panameños. Su florecimiento se da principalmente en la Reserva Forestal de Las Minas, en la provincia de Herrera, lugar donde también se lleva a cabo el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, una celebración que rinde homenaje a esta especie única.

“Realmente la feria y la flor no se celebran solo un día, es algo que representa todo el año. Es el símbolo de nuestra nación y, a la vez, es la bandera de identidad para Las Minas”, expresó Anaiss Chávez, reina del festival.

El evento, que comenzó como una sencilla exposición, ha evolucionado a lo largo del tiempo en una feria de mayor alcance, y actualmente, por medio de una ley nacional, ha sido reconocido oficialmente como el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. Este festival incluye actividades culturales, exposiciones florales, concursos, presentaciones folclóricas y la coronación de su reina, atrayendo a visitantes de todo el país y del extranjero.

Con información de Eduardo Vega