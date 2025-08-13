Inicia la cuenta regresiva para el Festival de la Flor del Espíritu Santo en Herrera

La razón por la que el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo se celebra en Las Minas es porque la Peristeria elata crece de manera natural y ha sido parte del paisaje y las tradiciones locales desde hace generaciones.

El distrito de Las Minas, en la provincia de Herrera, se prepara para el XXIII Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo, que se celebrará del 28 al 31 de agosto.

Durante cuatro días, el distrito se convertirá en un punto de encuentro para orquideólogos, artesanos, productores y visitantes de distintas regiones del país. El programa incluye exposiciones de la flor nacional cultivada de forma controlada, desfiles de carretas, presentaciones folclóricas, concursos de décima y tambor, así como la coronación de la reina del festival. La venta de la orquídea extraída de su hábitat está prohibida, por lo que solo se exhiben ejemplares cultivados in vitro.

Este festival se oficializó mediante la Ley Nº117 del 10 de diciembre de 2019, con la creación del patronato organizador, en el que participan el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, la Autoridad de Turismo de Panamá, las autoridades municipales de Las Minas y los productores de orquídeas.

También mediante esta ley se estableció que el Estado, a través de MiCultura y ATP, destinará cada año una partida para la organización del festival, que no será inferior a 25,000 dólares para cada entidad.

La razón por la que el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo se celebra en Las Minas es porque la Peristeria elata crece de manera natural y ha sido parte del paisaje y las tradiciones locales desde hace generaciones.

Las Minas cuenta con condiciones climáticas y de altitud que favorecen la floración de esta orquídea —humedad, temperatura moderada y sombra de los bosques—. Además, la comunidad ha desarrollado un fuerte sentido de identidad en torno a esta flor, considerándola un símbolo no solo nacional, sino también de orgullo local.

Información de Eduardo Vega