Festival de Gastronomía Colonense impulsa turismo y cultura

El pasado fin de semana se celebró el Festival de Gastronomía Colonense en el Centro de Convenciones de Amador, un evento que se convirtió en la vitrina ideal para mostrar la riqueza culinaria de la provincia caribeña. Bajo el lema Sabores de Colón, los asistentes pudieron degustar una amplia variedad de platillos que resaltaron la tradición y creatividad de la cocina colonense, conquistando los paladares con preparaciones auténticas y exóticas que evocan la esencia del Caribe.

Ariel Bics, representante del puesto La Sazón de Lidia, expresó su satisfacción con la respuesta del público y aseguró que se cumplieron las expectativas. Destacó que los visitantes no solo disfrutaron de la feria, sino que también adquirieron los productos, lo cual impulsa tanto a los emprendedores como al turismo de la provincia, que tiene mucho más por ofrecer.

Los asistentes, por su parte, calificaron la experiencia como extraordinaria, resaltando la abundancia de “comida buena” y afirmando que la gastronomía colonense es de las mejores del país. Además, valoraron el esfuerzo por resaltar la cultura panameña a través de la cocina.

Entre los platillos más destacados estuvieron el tradicional sao, la dominguera, ceviches de mariscos y chicharrón, pastelitos y torrejitas de bacalao, entre otras delicias a base de productos del mar.