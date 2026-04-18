Festival gastronómico atrae público al Conjunto Monumental de Panamá Viejo

La actividad forma parte de una agenda que busca resaltar la identidad culinaria del país por parte de la Alcaldía de Panamá.

Panamá/El Conjunto Monumental de Panamá Viejo se convirtió hoy sábado en un punto de encuentro para la cultura y la gastronomía, con una feria organizada por la Alcaldía de Panamá en el marco del Día Internacional de los Monumentos.

Desde el mediodía, decenas de visitantes recorrieron los puestos de comida, donde se ofrecían alrededor de 50 platillos, además de degustaciones, emprendimientos y actividades dirigidas a niños, en un ambiente acompañado por presentaciones artísticas.

La actividad forma parte de una agenda que busca resaltar la identidad culinaria del país. Verónica Arosemena, directora de Cultura de la Alcaldía de Panamá, explicó que este tipo de eventos responde al reconocimiento internacional que tiene la ciudad. “Desde el 2017, Panamá fue designada como ciudad creativa en gastronomía, así que para mantener esa gran distinción que nos dio la Unesco, todo el año nos pasamos haciendo eventos que enaltezcan nuestra cultura gastronómica”, señaló.

Arosemena destacó que el festival reúne una amplia oferta para el público. “Hoy tenemos un maravilloso festival gastronómico, el Festival Panamá Ciudad Creativo de la Gastronomía, y tenemos más de 30 puestos de comida, de bebidas, de postrecitos, tenemos música, tenemos a los combos nacionales, a nuestra orquesta Son Cultura”, indicó.

El escenario también fue parte del atractivo. “Qué mejor que en Panamá Viejo; además, hoy que se celebra el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios Históricos, qué mejor lugar para pasar un sábado que en nuestra Torre de Panamá Viejo y con la entrada 100% gratis y libre, así que no se lo pueden perder”, añadió.

Durante la jornada, asistentes coincidieron en destacar la calidad de la oferta gastronómica y el ambiente del lugar, aunque algunos consideraron que la actividad pudo tener mayor promoción.

La feria, que se extendió hasta las 8:30 p.m., ofreció una alternativa para quienes buscaban disfrutar de la gastronomía local en un espacio histórico, combinando sabores, cultura y entretenimiento en un mismo lugar.

Con información de Elizabeth González.