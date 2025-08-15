Ocú, 'la tierra que jala', inicia su Festival Nacional del Manito

El Festival del Manito se llevará a cabo del 14 al 17 de agosto, contará con diversas manifestaciones y el domingo 17 finaliza el evento con el tradicional desfile ocueño.

Provincia de Herrera/En un ambiente de mucha cultura, alegría y folclor, Ocú inauguró este jueves 14 de agosto el Festival Nacional del Manito en su versión número 52 con la auténtica coronación de S. M. Joseline Mairee Huiguera, soberana 2025.

“Estoy emocionada, primeramente agradeciéndole a Dios por esta oportunidad tan bonita que me ha dado de ser la nueva soberana del Festival Nacional del Manito”, expresó la nueva reina.

Para Joseline ha sido un sueño hecho realidad, un sueño de niña, en el cual se siente orgullosa de su origen y de representar a su gran pueblo Ocú, "la tierra que jala".

“Estamos contentos de estar aquí, un año más siendo los abanderados de la reina entrante Joseline; de verdad es un honor para nosotros”, comentó Elvia Muñoz del programa Hecho en Panamá.

En tanto, la reina saliente de la versión 51, Erika Danielle Montilla, agradeció a todo su pueblo ocueño: “No tengo otras palabras, por el cariño, gracias por el respaldo a mi gente ocueña que me han dado durante un año de reinado”.

Por su parte, la Autoridad de Turismo de Panamá estuvo presente en el inicio de esta festividad folclórica más representativa de Panamá: “Para nosotros representa activación económica, invitar a todos los panameños a que asistan a los festivales y que se conecten con nuestra cultura, gente, artesanos y que disfruten, principalmente en familia”, señaló Gloria de León, administradora general de turismo.

Sin embargo, Dalton de León, presidente del patronato, sostuvo que mañana es el más esperado duelo de tamarindo, matrimonio campesino, el cual simboliza la alegría de la unión familiar y refleja la rica cultura, herencia que se mantiene en el pueblo.

Te interesa saber: Ciudad de Panamá celebra sus 506 años de fundación

El Festival del Manito Ocueño es reconocido por la Ley 53 de la República, originado en 1967 y formalizado en 1999. Su nombre surge por la costumbre del campesino de saludar con la palma de la mano, un símbolo de hermandad y amistad entre las personas. Además, la saloma y tradiciones se han dedicado a mantener las costumbres de sus antepasados.

Esta fiesta se celebra cada año en agosto y se destaca por su colorido, tradiciones campesinas y la recreación de costumbres del campo panameño, como el cortejo, la boda típica y las labores agrícolas.

La Autoridad de Turismo publicó el programa de eventos organizados por los municipios y la empresa privada de la provincia de Herrera.

Con información de Eduardo Javier Vega